Sebastián Domenech presentó a sus padres en su momento más difícil: "También lo sufren"

“Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia. La Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo. Una medida cautelar 'provisoria', que sigue vigente y me impide ver a mis hijos Carolina y Máximo, que tienen 11 años”, expresó Sebastián Domenech en dicha red social.

"La Navidad, los cumpleaños, las enfermedades y la vida misma siguen pasando, pero la inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos, el de construir su propio camino y compartirlo con su papá”, acotó en otro tuit.

sebastian domenetch.jpg

Luego de su conmovedor llanto al aire en el noticiero nocturno del Trece, Domenech le dedicó un emotivo posteo a sus padres en este difícil momento que atraviesa y además compartió los cientos de mensajes con historias similares a la suya con sus hijos que fue recibiendo desde las redes.

"Y ellos son mis padres, Teresa Cascallares y Pastor Domenech. Sabes por qué ríen en todas las fotos? Porque son felices. A pesar de todo, son muy felices. Y ellos me transmitieron a mi esa felicidad, esa manera de viajar", comenzó el periodista su mensaje.

sebastian domenetch 1.jpg

"Pero también lo sufren, también quieren recuperar esos momentos mágicos con todos sus nietos. Hoy disfrutan del intenso brillo de nuestra Solcito y de sus otros nietos, Mati y Lucas (hijos de Edu) pero ellos necesitan a todos los nietos. Y lo más importante, los nietos tienen derecho a disfrutarlos, a ser "malcriados" por ellos, a jugar y reír con ellos. Eso también construye la identidad de las personas", siguió.

Y cerró: "La familia está por encima de todo y acá está esta hermosa familia que sigue esperando. Mientras seguiremos luchando todos unidos. Los Domenech somos felices, sufrimos como se debe los momentos duros de la vida, pero sabemos ser felices también en la lucha y es esa lucha la que nunca abandonaremos para recuperar a los nenes y para que ellos nos recuperen a nosotros. #infanciacompartida".

sebastian domenetch 2.jpg

El llanto de Sebastián Domenech

Sebastián Domenech se mostró muy movilizado en Telenoche durante esta semana al relatar sus intentos por volver a vincularse con los niños.

"¿Te acordas la última vez que los viste?", le preguntó Luciana Geuna. "Sí, en situaciones límites, en intentos de revinculación. La última vez fue antes de la pandemia. En esa oportunidad, mis papás les llevaron regalos y los chicos revolearon los juguetes que les dieron sus abuelos. Los psicólogos se dieron cuenta que los chicos tenían una violencia contenida y que estaban 'adiestrados' por la otra parte", manifestó conmovido.

Por último, el periodista señaló por qué cree que la Justicia no toma una fuerte determinación. "Lo que pasa es que no puede decir 'que vayan con Domenech'. Y vos no podes agarrar de los pelos a los nenes y traerlos. Además, si les preguntás, ellos no quieren. No quieren porque tienen miedo de decir que quieren venir conmigo", sentenció.