Sebastián Domenech contó que no ve a sus hijos hace seis años

En un escrito más largo, el periodista contó que su ex mujer apareció un domingo a las 6 de la mañana en la casa familiar que compartían e intentó matarlo con armas blancas que la policía secuestró. Pero la denuncia que le pese al periodista y por la cual no puede ver a los niños es que la madre denunció que él intentó matarlos, ahorcándolos en un restaurante. Aunque se corroboró que no fue así, le sirvió de excusa a la madre para no volver a dejarselos ver. Y las denuncias continuaron sin fundamentos.

“La Navidad, los cumpleaños, las enfermedades y la vida misma siguen pasando, pero la inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos, el de construir su propio camino y compartirlo con su papá”, siguió angustiado por todo lo que se perdió con sus hijos mellizos de su primer matrimonio.

“La infancia de ellos ya me la robaron, tenían 5 años cuando comenzó esta pesadilla. Ahora pido que puedan compensarnos a ellos, a mí y al resto de la familia que necesita verlos, como sus abuelos, sus tíos y hasta Sol, su hermana menor, que seguro ni saben de su existencia”, cerró.

Sebastián Domenech supo jugar al fútbol y se retiró a los 25 años, luego comenzó su carrera de periodista y se ubicó como uno de los referentes del género policial. En TN conoció a su nueva pareja, la periodista Natalia Marquiegui, con la que son padres de Sol de 4 años.

Sebastián Domenech expresó su tristeza por la repentina muerte de su hermano de 45 años

Sebastián Domenech atraviesa un muy difícil momento ante la repentina muerte de su hermano, Eduardo que falleció a los 45 años.

El periodista de policiales de la señal de noticias escribió en su cuenta de Twitter, donde los siguen más de 60 mil personas, el profundo dolor que sintió cuando se enteró de la noticia.

"Hoy, repentinamente, se fue mi hermano Eduardo, de 45 años" comenzó escribiendo Domenech angustiado. "Laburando, así vivió y así se fue, siempre laburando. Dando el ejemplo a su familia y siendo el mejor jefe y compañero de sus compañeros", sumó.

"Un padre ejemplar, un gran compañero de mi cuñada y un hermano fenomenal que siempre estuvo atento a todo lo que nos pasaba", sumó.

"No tengo palabras para describir el dolor en el alma y el hueco que dejará en nuestras vidas, hasta que volvamos a reencontrarnos. Eduardo fue y será por siempre un enorme orgullo Domenech", completó.

El periodista sumó fotos de su infancia junto a su hermano, con quien jugó sus primeros partidos de fútbol, pasión que lo llevó a jugar profesionalmente en distintos clubes como Yupanqui, Platense, Banfield, All Boys, Tristán Suárez, Deportivo Riestra y Lugano. En este último se retiró en el año 2004.

Luego se dedicó de lleno al periodismo y se convirtió en un destacado cronista de los hechos policiales del país en el canal de noticias, en el que además conoció a su actual pareja Natalia Marquiegui, con quien fueron padres de Anita.