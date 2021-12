Sergio Lapegüe suma otra despedida este fin de año

Lapegüe internado.jpg

Pero esta no es la única despedida en la vida del comunicador. Sucede que por estas horas su hija Micaela dejó la casa de mamá y papá para irse a vivir sola. Y fue el propio Sergio Lapegüe quien compartió con sus más de 600 mil seguidores el momento en que ayuda a la nena a cargar los últimos bártulos, despegando así del nido familiar. "Y @micalapegue se fue nomas a vivir sola…. Me podrán decir lo que quieran, ya era hora, ya está grande, déjala crecer, etc. Pero a mi me cuesta" expresó junto a las imágenes.

Familia Lapegüe.jpg Sergio Lapegüe y su familia: su mujer, su hijo y su hija Micaela Lapegüe.

Y agregó algo melancólico: "Espero que me entiendan. Es difícil soltar. Y eso que ya estoy empezando a desprenderme de lo que pensaba que era imposible. Es un aprendizaje. Es complejo. La verdad, la veo feliz. Y si ella es feliz yo también. A pesar que la extrañe. Nosotros somos la familia del “siempre juntos”… y ahora viene la etapa del “nido vacío”… es parte de un camino, qué hay que transitar. Siento que @bochiok esta más preparada para esta etapa… yo tengo que crecer…".

El destape de Mica, la hija de Sergio Lapegüe: en traje de baño en pleno Caribe

Micaela Lapegüe conquistó a muchos seguidores desde las redes interpretando audios de Whatsapp, metiéndose en personajes, jugando a ser otro.

Pero la hija de 26 años de Sergio, el periodista de TN, demostró en sus redes que es mucho más que eso y se animó a mostrarse en bikini en pleno Caribe el verano pasado.

Desde República Dominicana, donde estuvo de vacaciones con su familia antes de que su padre se contagiase de Covid-19, la joven decidió derrumbar sus propios prejuicios y publicar una foto dentro del mar.

Con un cuerpo tonificado, la rubia escribió: "Aunque por ahí no parezca, siempre tuve muchas inseguridades. Hasta cuando hago personajes, y actuó... porque siempre “podría estar mejor”. Mucha autoexigencia e Inseguridades y prejuicios que me puse siempre a mi misma. Todos supongo que tenemos un punto débil o algo que nos hace sentir inseguros. Hoy elijo enfrentar eso. Elijo quererme con mis inseguridades también. Somos humanos, y reales. Lo quería compartir".