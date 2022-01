Tensa bienvenida a Charlotte Caniggia tras su faltazo en Masterchef Celebrity

Luego, el conductor siguió el tema: “No estuviste ayer y se comentaba que no venías porque dijiste que si venías, te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso?”.

Embed

A lo que Charlotte Caniggia comentó: “No, no. No es cierto. No me sentía bien ayer. Lo siento, a veces uno se enferma”.

Santiago Del Moro, sin embargo, dejó bien en claro tras el descargo de la participante: “Quedan dos días. El de hoy y el de mañana para poder subir a ese balcón. Acá sube el mejor plato. No se arregla nada, no hay favoritismo, no hay popularidades ni el más o el menos querido. Acá ellos prueban, son los que saben, y les guste o no les guste, el que m.ás les guste va a subir al balcón y el resto viene mañana a seguir intentando”.

charlotte caniggia 1.jpg

La eliminación de Charlotte Caniggia en Masterchef Celebrity

En una definición mano a mano entre Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton en Masterchef Celebrity, Telefe, el jurado optó por la continuidad del cantante en el reality gastronómico y la eliminación de la mediática.

"Ya lo sabía, ah...", expresó entre risas la mediática al conocer la decisión del jurado en la voz de Damián Betular. "Chau amigo, te voy a extrañar", amplió al saludar al cantante.