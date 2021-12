Valeria Aquino apuntó contra Barby Silenzi y la acusó de maltratar a su hija Alma

“Fue un desastre con mi hija”, indicó por le trato con Alma y sumó “no voy a ahondar sobre lo que pasó en su momento, la actualidad es que no tengo relación ni la voy a tener”.

“Para mí cuanto más lejos mejor, cómo me va a molestar que mi hija la vea, me encantaría que el ámbito familiar donde ella se encuentra sea familiar y transitado con amor. Puertas para adentro pasan un montón de cosas que al aire no te las puedo decir”, indicó.

“Como mamá para mí es un desastre, ella fue un desastre con mi hija y le faltó el respeto. Yo siempre fui una mina de unir o tratar de entender, cuando eso dejó de pasar se perdió todo”.

“Uno puede como mamá hablar y puedo aceptar las disculpas, vos me tocas a mi hija y no poder hacer algo y que mi ex pareja haga la vista gorda no”, cerró Valeria Aquino.

El Polaco es padre de tres nenas: Alma, con Valeria, Sol con La Princesita y Abril, la última beba que tuvo con Barbie Silenzi.

Impactante tatuaje en toda su espalda de Barby Silenzi

"Amé mi tatuaje", escribió Barby Silenzi en su cuenta de Instagram donde compartió una foto del enorme tatuaje que se hizo en su espalda.

La modelo e influencer, pareja del Polaco, se mostró feliz y radiante con la flor que se inmortalizó en su piel y que recorre toda su columna vertebral.

El 2021 fue un año raro para Barby Silenzi que tuvo algunas crisis de pareja con el Polaco, pasó por La Academia 2021 y también sufrió al pérdida de su suegro y de su mamá.

Actualmente se encuentra un poco alejada de los conflictos mediáticos y se centra el cuidado de su pareja y su familia que tantos primeros planos de programas de espectáculo ocuparon.

En este reverdecer, Silenzi optó por tener un cambio estético y eligió una inmensa flor en negro para tatuarse en su espalda.