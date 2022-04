A 15 años de la histórica espontánea de Mariela Mirra a Diego Leonardi en Gran Hermano

En ese entonces, la mediática sorprendió con una carta disruptiva, cuando se lanzó a entregarle una nominación espontánea a Diego Lonardi, el participante que más empatía construyó con el público. Una movida que le trajo aparejada una oleada de recriminaciones a la tucumana.

"Yo no sé si está bien a esta altura usar la espontánea. En primer lugar iría Diego, capaz que yo veo que los otros son más débiles frente a él", declaró la tucumana al ir de manera sorpresiva al confesionario.

En segundo lugar, nominó al cordobés Juan Expósito, quien también terminaría en la placa de nominados junto con Diego.

Esto generó una grieta en el público, ya que algunos señalaron el acto de Marianela como una traición, y otros lo vieron como una gran jugada.

En esa placa telefónica en la que también estuvo Sebastián Pollastro, Diego fue eliminado con el 43.2% de los votos del público, y se fue de la casa más famosa del país tras 112 días encerrado.

Grave denuncia de una ex participante de Gran Hermano

Pamela Bevilacqua fue participante de Gran Hermano, en 2011. A más de 10 años de su paso por "la casa más famosa del país", la joven realizó una grave denuncia.

En una entrevista con Mitre Live, Bevilacqua apuntó contra los responsables detrás del reality.

La joven mencionó que algunas mujeres no ingresaron a Gran Hermano por haberse negado a estar con algún productor. "Era algo que se sabía. Pedían sexo en el casting", señaló.

Bevilacqua reveló que conoció casos de chicas que, con la promesa de entrar a la casa, terminaban aceptando. "Supe de chicas que han accedido y otras no", aseguró.

"Eran cosas que sabíamos todos los que habíamos estado en el casting porque seguíamos en contacto y nos mensajeábamos", explicó.

Por otro lado, la ex GH advirtió que el triunfo de Cristian U en la final "estuvo arreglado porque les daba rating".

Bevilacqua sostuvo que su ex compañero de convivencia debería no debería haber reingresado a la casa. "El contrato era claro: un participante que abandonaba la casa por decisión propia no podía volver a ingresar”, destacó.

Por último, la joven dijo que Cristian tenía privilegios detro del juego. "En la casa de Gran Hermano no nos dejaban entrar al confesionario todo el tiempo y Cristian U podía", sentenció.