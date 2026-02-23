La primera imagen de Felipe Pettinato en medio del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo

El periodista agregó que Pettinato aprovechó ese espacio para hablar de su vida personal: "En general son muy cortas esas frases. El tribunal le dice 'nombre, apellido', muy cortito, pero él aprovechó para decir otras cosas más. Dijo: 'Yo soy artista. Hice canto, hice danza', menciona a su exmujer, a su hija de 7 años".

También dio precisiones sobre su presente: "Dice que vive actualmente en un departamento de su hermano en la calle Moldes y que hasta hace poco hizo un programa de streaming".

Más allá de esos datos, lo que quedó en el centro del debate fue su referencia a las adicciones. "Me quedo con la cuestión de la adicción porque se va a discutir en este juicio si aquella madrugada en la que el neurólogo Melchor Rodrigo muere en el incendio en la casa de Felipe Pettinato hubo o no consumo de estupefacientes", explicó Szeta.

El contraste es clave: "Dice 'hace dos años no consumo', hace cuatro, cuando fueron los hechos, sí estaba en consumo", remarcó el periodista, anticipando que esa será una de las cuestiones centrales en el proceso judicial.

Cuántos años de prisión podría recibir Felipe Pettinato

Este lunes comenzó el juicio oral contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida hace casi cuatro años.

La causa que involucra al hijo de Roberto Pettinato se centra en “el incendio ocurrido en su departamento de la calle Aguilar al 2300, en Belgrano, donde vivía Felipe y donde muere durante ese incendio su médico personal, el neurólogo Melchor Rodrigo”, explicó Rolando Barbano en Lape Club Social (América TV).

El periodista recordó un detalle que llamó la atención de los investigadores: “cuando llegan los bomberos, se encuentran con una primera imagen que los sorprendió: Felipe Pettinato estaba sin ningún tipo de marcas, ni lesiones, ni quemaduras... estaba intacto”.

En contraste, dentro del living del departamento se hallaba el cuerpo del médico. Barbano relató: “Dentro del departamento, en el living, estaba muerto el médico que había estado pasando todo el día junto a Felipe”, y subrayó que Melchor Rodrigo “murió quemado vivo adentro del departamento”.

El proceso judicial se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, con audiencias que buscarán establecer el grado de responsabilidad de Pettinato en el hecho. El fiscal Fernando Klappenbach estará a cargo de la acusación, mientras que los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle integrarán el tribunal. La familia de la víctima participará como querellante, acompañando cada instancia del debate.

Barbano también precisó que el expediente está caratulado como “estrago doloso seguido de muerte”, delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión. Según la imputación, el incendio se habría iniciado mientras el neurólogo estaba dentro de la vivienda, sin posibilidad de escapar.

La acusación sostiene que Felipe deberá explicar por qué “tomó un aerosol, lo roció sobre Melchor Rodrigo y con un encendedor le dio llama”, hipótesis que lo coloca como responsable directo del fuego.

El periodista concluyó: “Esto quiere decir que la acción Pettinato provocó de manera directa el incendio y como consecuencia directa la muerte de Melchor Rodrigo, que según determinó la autopsia había ingerido drogas legales -como Clonazepan con otras para el déficit de atención- que lo durmieron, por lo cual cuando empieza el fuego no tuvo reacción. Murió sin enterarse lo que estaba ocurriendo”.