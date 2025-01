¡A los gritos! La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un escándalo en la recepción de un lujoso hotel

"La China y Mauro llegaron a Mar del Plata pero no tenían reserva en ningún hotel. Me cuentan que se apersonaron al Costa Galana, hotel emblemático de Mar del Plata. Hotel tope de gama, uno de los hoteles más caros. Lo que sucedió es que la China y Mauro llegaron y fueron al mostrador y dijeron que necesitaban una habitación", detalló.

Al parecer, les ofrecieron una habitación doble porque estaban todas las habitaciones ocupadas, pero ellos querían una suite. "La China les dice 'no, no me estás entendiendo. Yo necesito esa suite o nada, no me voy a quedar acá en una habitación doble'", sumó Pepe.

Embed

Finalmente, el dueño del hotel tuvo que intervenir y la actriz logró su cometido. "Le dijo 'mirá, esto no se puede hacer' y la China, caprichosa como es, le dijo 'yo quiero ese cuarto'. Lo que termina sucediendo es que se lo dieron y al huésped lo tuvieron que cambiar", cerró.

china suarez y mauro icardi 3.jpg

El primer viaje de Mauro Icardi y La China Suárez: las fotos

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Mauro Icardi compartió fotos junto a su nueva pareja, La China Suárez, y seguramente hará estallar de bronca a Wanda Nara.

El jugador y la actriz decidieron hacer un viaje para coronar que viven libremente su historia de amor. La pareja partió a Mar del Plata y se mostraron muy enamorados y felices en un vuelo privado.

china y mauro viaje juntos.jpg

En el posteo de Instagram, Mauro mencionó a La China Suárez y sumó el emoji de un corazón. Minutos antes, Yanina Latorre dio detalles de esta salida en algunos posteos que compartió en Instagram Stories: “Hoy, la China tiene un evento en la Costa argentina y la lleva Mauro, amooor. Los tortolitos. ¿No es un montón? Le gusta lo mediático, imaginátelos a los dos en la playa argentina”, comenzó diciendo.

“Todo indicaría que la China y Mauro van a Mar del Plata en avión privado. O sea que es más caro el trayecto que lo que puede ganar ella en el evento. Me dicen que el evento podría ser en Mute (MDQ). De nada. Hay quien dice que también iría al evento de Stella Artois”, agregó.

El jugador viene de días de presentaciones en la Justicia, en el marco de la denuncia por extorsión que realizó en su contra su ex, Wanda Nara. Ahora, aprovechará para desconectarse y relajar.