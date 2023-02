A pocas horas de dar a luz, Calu Rivero posó con su panza al desnudo junto a Aíto de la Rúa

Calu Rivero y Aíto de la Rúa - panza 1.jpg

En tanto, mientras espera las señales de la madre naturaleza para parir de la manera más natural posible a Tao, este martes 21 de febrero Calu Rivero decidió compartir quizás sus últimas fotos junto al padre de su hijo con el bebé dentro de su vientre.

Con una serie de postales, donde se la puede ver con sólo una bikini color marrón junto al hijo del ex presidente argentino Fernando de la Rúa, Calu Rivero escribió en su cuenta de Instagram "In the flow of nature", que significa "en el fluir de la naturaleza", la actriz mostró los últimos momentos de su enorme panza embarazada. Probablemente las próximas sean con Tao ya en sus brazos.

Calu Rivero posteo con Aíto de la Rúa a horas de dar a luz.jpg

La muerte que golpea de cerca a Calu Rivero a días de ser mamá

Calu Rivero está pasando por uno de los momentos más importantes de su vida, y en apenas días se convertirá en madre de su primer hijo junto a Aíto de la Rúa. Sin embargo, a comienzos de febrero comunicó a través de sus redes sociales la triste noticia de la muerte de alguien muy importante para ella y su familia.

Se trata de su mascota Liona, una bulldog francés con quien compartió más de diez años, y la futura mamá primeriza compartió en su cuenta de Instagram la ceremonia que hizo para despedirla.

Calu Rivero y su perra Liona.jpg

En "Esto Me Importa", el podcast que de la artista, Calu narró cómo Liona llegó a su vida, contó la historia de las dos, cómo se conocieron y cómo Lio, como ella la llama, la eligió a ella mientras grababa "Dulce Amor" y lo que significó para ella en aquel momento.

"Ella sabía el dolor que yo atravesaba en silencio en mi camarín", dijo en su posteo, y dio a entender que la pérdida de su mascota fue en septiembre pasado, aunque recién, bajo el título "Duelo Animal", dio a conocer la historia.