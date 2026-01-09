Chechu Bonelli salió al cruce tras las versiones de romance con Facundo Pieres, el ex de Zaira Nara

Embed

Asimismo, lanzó una reflexión que permite inferir que su corazón ya comenzó a sanar y está lista para conocer un nuevo amor: “Estoy muy contenta conmigo misma porque siento que volví a ser feliz y a sentir orgullo de mi misma”.

Fue allí cuando el notero le consultó por la imagen que en las últimas horas difundió Yanina Latorre, donde se la ve junto a Facundo Pieres en la playa, y contó que los vieron besándose. “Es Inteligencia Artificial, chicos”, atinó a responder riéndose entre irónica y cómplice.

“¿Los besos también son IA? Yanina Latorre dijo que hubo beso”, repreguntó entonces el cronista rápido de reflejos. Pero Chechu Bonelli reaccionó negando cualquier contacto íntimo: “¿Qué besos? ¡No pasó nada!”, exclamó atajándose.

Y por último, explicó cuál es la relación que la une a Pieres desde hace tiempo. “A Facu lo conozco hace más de 20 años, literal. Les prometo que no pasó nada. Fui a saludar a mis hijas, que estaban en José Ignacio, me fui a la playa y lo crucé. Se sentó a tomar unos mates y alguien tomó un retrato de ese momento, pero nada más. Lo conozco hace un montón”, sentenció.

chechu bonelli

Por qué Chechu Bonelli fue vinculada sentimentalmente con Facundo Pieres

Lejos de refugiarse en el bajo perfil o de mostrarse afectado tras la confirmación del romance entre Zaira Nara y el empresario Robert Strom, Facundo Pieres habría optado por encarar el inicio del año con otra actitud. Según trascendió en hace unos días, el polista fue visto disfrutando de los primeros días del verano en Punta del Este, muy cercano y cariñoso con Chechu Bonelli.

La versión comenzó a tomar fuerza luego de que Yanina Latorre decidiera soltar la bomba desde sus redes sociales. Fiel a su estilo filoso, la panelista utilizó sus historias de Instagram para sembrar el enigma y, poco a poco, ir revelando los detalles de este nuevo vínculo que ya da que hablar en el mundo del espectáculo.

El timing del rumor no es menor. Tanto Pieres como Bonelli vienen de rupturas resonantes y, casualmente, sus exparejas también parecen haber retomado su vida sentimental. Por un lado, Darío Cvitanich fue vinculado recientemente con Ivana Figueiras; por el otro, Zaira Nara blanqueó su romance con Strom, un multimillonario amigo de Martín Pepa —actual pareja de Pampita—, quien incluso habría actuado como una suerte de celestino en esta historia.

IG Yanina Latorre Pieres Bonelli

Desde sus redes, Latorre adelantó el enigmático con una frase que despertó curiosidad inmediata: “Tengo un romance en Punta. Dos famosos separados de otros famosos. Playa y chape”. Minutos después, agregó más condimentos al relato al explicar que todo estaba conectado con otro incipiente romance que también tiene como escenario las playas esteñas: “Lo del romance está mezclado con otro incipiente romance, también esteño”, deslizó, vinculándolo directamente con la relación entre Zaira y Strom.

Siempre picante, la conductora fue más allá y dejó otra frase que no pasó desapercibida: “Pieres ya tiene quién lo consuele”. Luego, en clave de suspenso, sumó un dato extra que terminó de cerrar el círculo: “La nueva que está rondando también es separada y él jugó varias veces al pádel con el ex de ella”.

Finalmente, sin vueltas ni más misterio, Yanina reveló la identidad de la mujer en cuestión y confirmó que se trata de Chechu Bonelli. Según contó, ambos se encuentran actualmente en Punta del Este y habrían sido vistos compartiendo momentos de absoluta complicidad. “Pieres y Chechu en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, aseguró.