A seis años de la mediática separación, Gisela Bernal contó cómo siguen las cosas con Ariel Diwan

Después de todo este tiempo, Gisela dijo: “Sané un montón de heridas y situaciones dolorosas. Fue un huracán muy grande y hoy me siento mucho más tranquila y en paz. En el medio, me sucedieron un millón de cosas que me han brindado esa posibilidad de sentirme en paz conmigo misma y mirar la situación desde otro punto de vista, inclusive el futuro. Poder vivir con mi niño en otra sintonía también estuvo muy bueno”.

Sobre cómo quedó todo con Ariel Diwan dijo: “En realidad, sí hay pendientes. Apenas llegué, en noviembre, me comunicaron que había ganado dos juicios que tienen que ver con la casa: un juicio era división de condominio y el otro era nulidad del acto jurídico. Los dos los gané y eso me dio felicidad: saber que la Justicia había sido justa, valga la redundancia. Siempre voy para adelante, como corresponde”.

Sobre volver a verse con su ex, indicó: “En su momento me lo he cruzado un montón y hasta hemos tenido audiencias por zoom y demás porque, a pesar de la pandemia, la Justicia tiene que avanzar. Incluso a él, siempre le deseo lo mejor a todas las personas y no tengo ningún tipo de rencor. Es parte del pasado y él lo sabe bien, ya está. Es un tema que está bastante atrás en mi vida, ya no es presente”.

Gisela Bernal habló de su separación: ¿tiene nuevo novio?

En las últimas horas, Gisela Bernal anunció que se separó de el futbolista Eros Medaglia luego de cuatro años de relación. En diálogo con PrimiciasYa.com, la bailarina habló sin tapujos sobre el fin de su relación con el jugador.

"Hace más o menos un mes que estamos separados. Fue una decisión mutua", expresó la figura de Stravaganza al confirmar la ruptura.

De todos modos, Bernal aclaró que mantiene un buen vínculo con Medaglia. "Tenemos la mejor. Seguimos hablando porque también está Ían. Ellos tienen un vínculo maravilloso y no quiero que se corte. Somos y seremos siempre una familia", sostuvo.

Ante las versiones que indicaban que estaba nuevamente en pareja, y una foto con otro hombre que circuló en las redes, la bailarina fue tajante. "Es un amigo de muchos años. Se ve que me estaba yendo y lo estoy saludando. Yo estoy sola y muy tranquila", sentenció.