Acusan a Delfina Gerez Bosco de infiel y una amiga asegura que la traicionó por su romance con Martín Coggi

"Un cornudo más en la viña del señor", reconoció Fernando Beni, quien asegura que su esposa le fue infiel con Martín Coggi en el programa del Trece, pese a que las imágenes aún no se vieron en la edición del reality.

"Antes de que empiece el programa me dijo en un pasillo del Trece que no estaba separada", agregó la periodista Estefanía Berardi, quien además confesó que Bosco traicionó a otra famosa, Tamara Bella, quien era su amiga y es la ex de Martín Coggi.

"No puedo creer lo que pasó. Ella es mi amiga y cuando estaba mal con mi ex me decía que me separe. Se está comiendo a mi ex", enfatizó.

Por último, el esposo de Delfina Gerez Bosco confesó cómo estaba la relación entre ambos antes de la grabación del programa: "Veníamos en crisis pero no teníamos nada decidido cuando entró al hotel. Veníamos mal pero de ahí a exponerse en público y que pueda ver nuestro hijo no me parece".

Cambio de horario de El Hotel de los Famosos 2

Este lunes, Pampita y El Chino Leunis debutaron con la segunda temporada de El hotel de los famosos. Pese a la enorme expectativa, el programa no logró hacerle frente a Gran Hermano 2022, que es imbatible en el rating.

Por esa razón, en las últimas horas, las autoridades de El Trece tomaron una drástica decisión sobre el futuro del programa en la pantalla del canal de Constitución.

Según pudo saber PrimiciasYa, la segunda temporada El hotel de los famosos irá a las 18.30 desde el lunes próximo. De esta manera, buscarán apuntalar la programación y tratar de mejorar los números del formato.

El estreno del ciclo que conduce Pampita y El Chino Leunis alcanzó un promedio de 4.8 puntos, muy por debajo de las expectativas. El martes, el reality tuvo un repunte, marcó 5.3, pero el rating fue triplicado por Gran Hermano 2022