Afirman que Romina de Gran Hermano 2022 podría tener graves problemas al salir de la casa

Cristian U - Romina tiene cosas oscuras - captura Mañanísima.jpg Cristian U apuntó duro contra Romina de Gran Hermano 2022, por su pasado político.

En tanto, cuando la conductora le preguntó por alguna mujer que pudiera llegar a esa instancia, el ex Gran Hermano se sinceró: "No lo sé, Carmen, no veo a una participante que tengas muchas chances, sinceramente, no convence ninguna".

Así, surgió el nombre de La Tora, pero Cristian U sin dudar eligió a Romina aunque tuvo sus reparos. "No me parece La Tora. No me gusta ni un poco y después va a tener unos quilombos hermosas cuando salga por todas las cositas ocultas y oscuras que hay atrás que, yo la veo a Romina" lanzó contundente.

"Hay cositas fuertes. Ustedes las tocan también en LAM. El tema de la política, el tema de los hijos", disparó Cristian U cuando Estefi Berardi le preguntó por esas "cuestiones oscuras" que había mencionado.

Asimismo, disparó sobre la ex diputada: "Entra a buscar fama desde otro lado, no lo necesita al dinero. La fama de Gran Hermano para la política no funciona demasiado. Pero cuando tenés toda la mugre que supuestamente hay que se diría que hay de Moreno, no creo que tengas muchas repercusión positiva".

Walter, ex de Romina de Gran Hermano 2022, reveló por qué se separaron

A fines de diciembre, Romina Uhrig increpó directamente a Daniela Celis en la casa de Gran Hermano 2022 y le preguntó si fue amante de su ex marido, Walter Festa. Cuando salió de la casa tras ser eliminada, Daniela enfrentó este rumor y aclaró que no conoce a quien fue hasta hace poco el marido de Romina.

Lo cierto es que tras esa situación, el ex intendente de Moreno habló en el programa A la Barbarossa, Telefe, sobre los motivos en que derivaron en el final de la relación con Romina, madre de sus hijas.

romina walter.jpg Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022, estuvo casada con el ex intendente de Moreno Wlater Festa, quien es padre de sus hijas.

"Ninguna separación es fácil. Sí hay mucho amor y tenemos hijos en común, una familia en común. La separación no se dio por falta de amor, se dio por otros motivos", dijo Walter, ex de la diputada.

Y respecto del final de la relación, el ex funcionario rompió el silencio y aclaró: "No hubo engaño tampoco. Fue un desgaste". Y en cuanto a cómo se lleva Romina con Alfa en la convivencia, dio su opinión: "Me encantaba como interactuaban. Ojalá no se peleen. Lo considero un amigo para Romina. Es un gran compañero. A Alfa lo rebanco".