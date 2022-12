Gran Hermano 2022: Romina y Daniela, caricias, miradas cómplices ¿y tensión sexual?

Embed

En el fragmento, Daniela le pasa las uñas por las piernas a Romina. La ex pareja de Walter Festa le clava la mirada y suelta una sonrisa.

La morocha no se detiene, sigue acariciando a su compañera durante un rato.

Al parecer, Daniela estaba intentando consolar a la ex diputada, que estaba algo triste porque extraña mucho a su familia. Sin dudas, la chica de Moreno volvió ardiente a la casa de Gran Hermano 2022.

daniela celis.jpg

Gran Hermano 2022: la violenta reacción de Alfa con Camila por un problema insignificante

Esta semana, Walter Alfa Santiago tuvo una actitud repudiable con una de sus compañeras. El más veterano de la casa de Gran Hermano 2022 se dirigió de una manera desafiante hacia Camila Lattanzio.

"¿Vos mojaste toda la ropa que estaba acá arriba?", le preguntó a la chica de Ituzaingó. "No, no me echen la culpa a mí", le respondió la joven.

Alfa se acercó a ella y, cuando la tenía cara a cara, molesto, reiteró su pregunta: "¿Vos, enojada, mojaste toda la ropa?".

Embed

Camila se tomó con humor el planteo. La joven apoyó su frente con la del más veterano de Gran Hermano y trató de calmarlo.

Esta no es la primera vez que Alfa tiene una actitud desafiante con alguno de sus compañeros. Hace unos días, se cruzó con Romina porque ella quería entrar al baño mientras él se terminaba de bañar. "¡No lo aguanto más!", exclamó la ex diputada, enojadísima.