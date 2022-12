Gran Hermano 2022: Romina enfrentó a Alfa por sus polémicos dichos sobre "las mujeres menopáusicas"

"A una señora de 60 la trato de usted y la ayudo a cruzar la calle", dijo Alfa. "¿Por qué no puede tener 60 años y ser canchera?", le cuestionó Julieta Poggio. "Una señora de 60 años es recontra joven. Tengo amigas de 60 están re bien, mejor que una de 30", opinó Romina.

"Ya de por sí la menopausia cambia a las mujeres...", siguió el hombre de Tigre. "¡Pará!", acotó Julieta. "¡Te estás yendo a la m...!", agregó la ex diputada. "No me estoy yendo a la m.... Estoy diciendo lo que creo. No me quieras hacer quedar mal. Estoy hablando que la menopausia cambia el caracter de las mujeres. Esta comprobado científicamente", argumentó Alfa.

"¡A vos porque te gustan las pendejas!", le retrucó Romina. "No, no me gustan las pendejas", se defendió el más veterano de la casa. "Sí, estás diciendo que te gustan de 22", le recordó la militante kirchnerista. "No, 34, 36, y no son pendejas", precisó Alfa.

"Sí, para vos son pendejas, vos tenés 60 años", sostuvo Romina. "¡Con mi edad no te metas!", sentenció el participante de Tigre.

El comentario de Agustín de Gran Hermano 2022, que generó rechazo en las redes

En la noche del domingo, Agustín Guardis se convirtió en el octavo eliminado de Gran Hermano 2022, con el 76,47% de los votos. En segundo lugar se ubicó Nacho Castañares, que obtuvo el 23,53% de los votos, y logró quedarse en la casa.

El martes, el joven de La Plata estuvo en el piso de LAM. En el mano a mano con Ángel de Brito, el ex GH lanzó una frase, que le valió críticas en las redes sociales.

"Soy rubio de ojos claros, pero vengo de un lugar muy humilde. No me sobra nada", afirmó Agustín en el programa de las noches de América TV.

Enseguida, esa frase generó repercusión en Twitter. "Le faltó decir 'soy negro', abarcando todo para dar pena, volado en humildad", "Baja un cambio... humildad ante todo... No le den más prensa, que vuelva al anonimato", "¿Qué tiene que ver ser rubio y de ojos claros con la humildad? De mal en peor", fueron algunas de las reacciones que se replicaron en dicha red social.