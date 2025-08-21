Tini Stoessel abrió el corazón y habló de su deseo de ser madre junto a Rodrigo De Paul

“Intento tener ciertos valores claros, pero también creo que voy a dejarme ser e intentar fluir con esa nueva vida”, agregó, y aclaró dónde le gustaría vivir a futuro. “Yo amo vivir acá (por Argentina), y de hecho me estoy haciendo mi primera casa. Estoy muy emocionada porque (…) significa un montón para mí”, señaló.

“Siento que voy a ver crecer a mis hijos. Es mi país, es mi casa, tengo a mis amigos y a mi familia. La realidad es que le trabajo también te hace viajar y yo estoy muy abierta a eso”, dijo Tini, quien confesó que está en un momento de su vida en el que prefiere no hablar de boda porque “está muy contenta” con su presente.

Los detalles del vestido de novia y el atelier elegido de Tini Stoessel para su casamiento con Rodrigo De Paul

Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa dio la primicia de que Tini Stoessel ya está en plena búsqueda de su vestido de novia. Según el panelista, la cantante se casará con Rodrigo De Paul y habría recurrido a una reconocida diseñadora internacional para confeccionar el atuendo que lucirá en su gran día.

“Tini Stoessel empezó a seguir una cuenta. Vengo con el dato hace casi un mes y medio, y una persona me dijo que Tini, en Miami, fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia, que sus vestidos no bajan de los 30 mil dólares”, detalló Ochoa.

Cabe recordar que hace dos semanas se dieron a conocer los detalles del compromiso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Gustavo Méndez, en Mujeres Argentinas (El Trece), aseguró que la pareja se comprometió durante unas vacaciones en Marruecos.

“Se comprometieron en Marruecos, en un lugar increíble. Él le propuso matrimonio y quién te dice que a fines de este año o comienzos del que viene no se casan… además, él nunca se casó con Camila Homs así que sería su primera vez”, había revelado el periodista.

Además, Méndez comentó que De Paul adquirió una propiedad en Miami con la intención de compartirla con Tini “el resto de su vida”, una frase que, según el periodista, el futbolista habría mencionado a sus amigos más cercanos.