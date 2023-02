Agustín y la ilusión de un nuevo repechaje en Gran Hermano 2022: "Están juntando firmas"

Agustín Gran Hermano

Agustín sorprendió al referirse a un rumor fuerte sobre Gran Hermano 2022, un posible nuevo repechaje. "Si la gente quiere y me eligen, estoy dispuesto. Hay un gran revuelo para que volvamos con Coti. Están juntando firmas. Nos quieren adentro porque dicen que está aburrido el programa. Los chicos no juegan, solo van y nominan", sostuvo.

El joven de La Plata cree que hoy la casa no hay grandes estrategas. "Me parece que, en esta edición de Gran Hermano, quedaron adentro los más populares, los estrategas quedamos por fuera, que éramos Coti, Tini, El Conejo y yo. Ahora tenemos un grupo bueno de jugadores, que no son creativos son el juego", aseguró.

Por otro lado, Agustín enfrentó las versiones que indicaban que tenía intenciones de lanzarse a la política en un año electoral. "Nunca agarraría un cargo político. No es para mí la política partidaria", aclaró.

Al finalizar, el ex participante de GH contó cuál es su objetivo luego de su experiencia en el juego. "Me encantaría dedicarme al videogaming, que me parece una herramienta buenísima para los jóvenes. Y en la TV me dio como analista del próximo Gran Hermano", concluyó.

Viviana Colmenero enfrentó duramente a Agustín de Gran Hermano 2022: "¡Sos un fabulador!"

Este martes, luego de ser eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis estuvo en el piso de LAM (América TV) y tuvo un fuerte cruce con una ganadora histórica del reality, Viviana Colmenero.

La angelita cuestionó la estrategia de Frodo en la casa más famosa. "Me parece que sos un fabulador. Vos vas a quedar en la historia como el gran delirante de Gran Hermano", le dijo al joven de La Plata.

"No convenciste a tu mascota, al peluche. No convenciste a Marcos, que no te salvó. Y no convenciste al público. Me da pena igual, no te estoy juzgando", siguió.

Colmenero indicó que su gran error fue subestimar a sus compañeros. "No tenés reparo en subestimar a todos los jugadores. Vos penás que todos son un desastre", remarcó.

Muy molesto, Agustín cruzó a la angelita. "Yo hice cosas que no hizo nadie. Viviana no hizo nada. ¿Vos qué hicste? ¿Cuál fue tu estrategia de juego? Marcaste una época seguro", le contestó el joven.

Obviamente, Colmenero no tomó nada bien lo que le dijo el ex GH. "Me estás chicaneando...", exclamó la morocha. "Y vos me estás verdugueando. Yo no te falté el respeto", concluyó el muchacho de La Plata.