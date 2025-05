Agustina Trujillo: "El cine ha llegado a muchas puertas que antes eran consideradas imposibles de abrir"

Producir me llevó a entender de todas las áreas, y bueno… curiosa como soy, siempre quiero saber un poco más. Creo que hay muchas partes creativas que se limitan, si uno no tiene idea del conocimiento general de cómo llevarlo adelante. Los productores oficiamos de puente para la historia o marca que quiera llevarse a la pantalla. La versatilidad de el que resuelve en varias áreas creo que hoy es lo que te hace destacar. Todos tenemos el mismo fin, lograr el mejor resultado posible. Personalmente, me encanta filmar entrevistas; recién terminamos el proceso de grabación de un largo documental con Clara Touris que se llama “Pequeño hombre en llamas”, donde entrevistamos a músicos icónicos uruguayos como Pedro Dalton, Ernesto Tavares, etc. Son master classes privadas en set y vos sos de las primeras personas en recibir el conocimiento. Este es uno de los que más me ha retribuido personalmente; aparte de las entrevistas, nos cedieron un material de archivo que vale oro, un legado audiovisual inédito de Uruguay en la época de los 80’. Estamos muy orgullosas.