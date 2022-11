Ailén Bechara sufrió un accidente doméstico y explicó en un video el error que cometió

“Buen día para todos, estoy desaparecida, estoy de mala racha. Me explotó el Instagram para saber qué me pasó, se los cuento porque me quemé con la buclera”, comenzó su relato.

Embed

“Les quiero contar para saber qué hacer porque no supe qué hacer, puse la mano abajo del agua fría y después hielo y eso no hay que hacerlo porque se te quema más”, siguió la modelo.

Y amplió sobre lo sucedido: “Me estaba haciendo unos bucles y se me cae la buclera, en vez de agarrarla del mango la agarre de lleno de acá (señala la parte caliente) y estaba hirviendo, me dolió, grité, no se me despegaba la mano de esto, que estaba híper caliente".

"Cuando me quemo lo primero que atino a hacer es poner la mano en agua fría para que me calme y después hielo”, afirmó Ailén Bechara.

Y cerró: “Estaba hablando con mi médico que me dijo que hielo no, que quema más y me mandó a comprar gasas de Furacin, me vendé la mano para que no se hagan ampollas, no se hicieron, tengo durito, no me duele y me calmó, me puse crema y acá estoy. No lo puedo creer, pensé que la mano iba a estar inhabilitada por un largo tiempo”.

ailen bechara.jpg

Ailén Bechara contó cuántas niñeras tiene para su hijo de 3 años y estalló la polémica

Ailén Bechara se topó con el mismísimo Lio Messi en el hotel en medio de unas vacaciones en 2021 y no dudó en compartir la imagen en sus redes. Hasta ahí todo bien, pero la polémica estalló cuando la rubia contó cuántas niñeras tiene su pequeño niño de 3 años, Francisco.

Todo surgió por las salidas nocturnas que hace la pareja en la que no se lo ve al pequeño, entonces un seguidor le preguntó con quién lo dejaban y ella contestó que con una niñera.

“Sí, española. Pero extrañamos a Rosa y Ester”, dijo y comenzaron a cuestionarla por tener dos niñeras en nuestro país.

“Claro que podemos cuidarlo, y eso hacemos”, dijo aclarando la situación y sumó que a la mujer española la utilizan cuando necesitan que “alguien lo cuide cuando tenemos planes de adultos”.

Además contó que siempre tiene a una niñera porque “estresa que siempre llegamos tarde y a las corridas al aeropuerto”, entonces cuando hay alguien a cargo del pequeño ella puede encargarse de lo demás.