El equipo de Luzu podría ser deportado y perderse el Mundial 2026: el motivo

Esta disposición afirma que la realización de contenidos digitales con fines de lucro para plataformas como Facebook, YouTube, TikTok o Instagram, califica legalmente como un empleo.

Por ende, estas tareas se encuentran estrictamente prohibidas para quienes ingresen bajo el estatus de visitantes turísticos, exigiéndose en su lugar credenciales específicas de prensa o de empleo temporal.

Esta problemática del endurecimiento de controles migratorios no afecta únicamente a Luzu TV sino a una gran cantidad de comunicadores que pretenden movilizarse hacia el campeonato con estructuras de producción y compromisos comerciales vigentes.

Para responder a estas exigencias, la alternativa más frecuente para las personalidades del espectáculo es una credencial específica reservada para integrantes del ámbito artístico o de los medios.

Según las normas vigentes, los creadores de contenido que generen ingresos desde ese país deben tramitar una visa de trabajo y habrá que ver qué sucede con Nico Occhiato y su equipo antes de viajar a Estados Unidos.

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Por qué Nico Occhiato fue al programa de Mario Pergolini

Nico Occhiato rechazó la invitación de Mario Pergolini para estar como invitado de Otro Día Perdido (El Trece) y el periodista Alejandro Castelo reveló el motivo.

Fue en Ya fue todo, el streaming de Jotax Digital, donde el periodista explicó lo sucedido y citó la postura de Nico Occhiato: “Dijo: 'En este momento no hay chances, no voy a ir al programa de Mario'”.

Además, Castelo contó cuál fue la respuesta oficial de Occhiato ante la invitación recibida por la producción: “Nico les respondió: 'Empiezo a grabar la serie de Disney de la historia de Luzu, no voy a tener tiempo'".

"No sé si él no tiene ganas de ir o si realmente ya arrancó las grabaciones”, se preguntó después el periodista.

Para cerrar su reflexión, Castelo subrayó sobre los apretados tiempos de Occhiato: “La agenda de él está atareada, pero lo que me sorprendió es que Mario es admirado por Nico como pionero, pero la respuesta de Nico fue un no".