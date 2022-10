Al borde de la censura: La foto del novio de Jimena Barón mordiéndole una parte de su cuerpo

Ambos disfrutan caminatas al aire libre, días de playa e incluso exigentes rutinas en el gimnasio, pero esta vez la mamá de Momo compartió en su cuenta de Instagram una foto muy especial, en la que se la ve luciendo una microbikini animal print, en la que su novio le está mordiendo la cola.

jimena barón brasil 2.jpg

En seguida, la foto, parte de un carrete de vacaciones que incluía varias tomas como una de Jimena luciendo un top semi transparente, cosechó cientos de comentarios.

“Todos quisiéramos ser el man de la foto 8”, “El sueño del pibe se encuentra en la foto n°8”, “Que lindo que alguien te quiera así por favor son un fuego juntos”, “Esa mordidita me encantó”, “Yo mordiendo la pantalla jaja bombaaa bella”, “La 6 y 8 son muy lo más”, “Eso es de verdad, por díos que mujer más hermosa” y “En la foto 8 quiero ser el”, fueron algunos de los más llamativos.

jimena barón brasil 1.jpg

Jimena Barón realizó un angustiante descargo sobre la paternidad ¿y apuntó contra Daniel Osvaldo?

Jimena Barón decidió hacer en su cuenta de Instagram una profunda reflexión sobre la paternidad, y disparó directo hacia su ex, Daniel Osvaldo, y padre de su hijo Momo.

“A ver, yo amo a mi papá y siempre lo amé a mi papá y ahí está la complejidad, cuando uno ama a alguien que no te ama bien”, comenzó la cantante en un descargo sobre “El amor que está mal y esas complejidades” según tituló ante la consulta de una seguidora.

“Aprendí, me llevó mucha terapia, muchísima, mucha reflexión, mucha introspección, que el amor no es aval de que las cosas estén bien, lo cual es muy difícil, es muy confuso porque el amor siempre se siente bien”, siguió. “Entonces, si uno ama, y se siente amado, intenta justificarlo todo”, añadió.

Embed

“Porque, si hay amor. Pero el amor no es suficiente. Podes amar a alguien y saber y entender que ese amor está mal”, sentenció la artista. “Mi papá no fue un buen papá, para nada, lo cual no quita que yo lo haya amado y lo ame”, agregó la cantante.

Así, la también actriz aseguró: “Fue difícil de discernir porque yo quería justificarlo porque lo amaba. Como me pasó con relaciones amorosas, con amigas, fue muy revelador para mí; habla de una madurez, una edad, mucho trabajo interno”, confesó Jimena Barón.

“El amor no siempre está bien. Es muy difícil, porque hay que cortar eso, pero el corazón no responde. Hay que irse de ahí, así sea tu papá tu pareja o tu amiga” , finalizó.