El mensaje de Jimena Barón  sobre las madres solteras que hizo llorar a Cinthia Fernández

"Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto... Y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duerman para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, porque ellos saben, ellos saben más que nadie", cerró su catártico posteo Jimena desde su cuenta de Instagram.

Cinthia Fernández posteo de Jimena Barón - madres.jpg

Al ver tremenda y emocionante historia con la que se sintió identificada, Cinthia Fernández no dudó un segundo en compartirla y responderle, sorora, a Jimena Barón "Ok... Me hiciste llorar, pero gracias por la basura que se me metió para lagrimear...".

Baron FErnández e hijos.jpg Jimena Barón y Cinthia Fernández junto a sus respectivos hijos.

Cinthia Fernández mostró que quedó golpeada y sangrando después de un accidente casero

Cinthia Fernández disfrutaba de una tarde de juegos con sus tres hijas, pero las cosas salieron mal. Luego de recuperarse de una gripe, la panelista se paró de la cama y se puso a jugar con las nenas en el patio.

Pero, el juego se detuvo cuando las niñas le pegaron un fuerte pelotazo que la dejó lastimada. Las nenas tienen un don para jugar al fútbol, actividad que practican en el colegio.

cinthia enferma.jpg

“Las nenas patean muy bien. Te sacan sangre”, aseguró Cinthia en sus historias de Instagram y se puso a mostrar parte de los moretones que le dejaron Charis, Bella y Francesca.

“La fuerza con la que patean, que me sacaron sangre de un pelotazo”, reveló, con un emoji llorando de la risa. En la charla que tuvo con las niñas, le respondieron tras el golpe, una de las pequeñas señaló: "Te sale un poco de sangrecita por ahí”.

Y, luego se disculparon: “Bueno, fue sin querer”, le dijeron.