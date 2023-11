Al igual que Nalbandian, Nazarena Vélez reveló que un ex puso una cámara oculta para grabarla en la intimidad: ¿de quién se trata?

Fue allí cuando Yanina Latorre reaccionó atónita preguntándole “¿Quién te puso una cámara?”. Y aunque Vélez evitó dar precisiones, deslizó contundente: “El primer enfermo. No quiero dar nombre. Y lo vi. Me filmó teniendo relaciones sexuales. Cuando vi el video casi me infarto”.

E inmediatamente detalló: “Un día empecé a revisar el departamento y había videos. Te estoy hablando de hace 20 años y había una cámara chiquitita negra al lado de televisor y le puso una cinta negra a la luz roja. Entonces, nunca me di cuenta de que me estaba filmando”.

Fiel a su estilo verborrágico, la angelita admitió que al ver el video casi se muere, así como que le destrozó el departamento. En tanto, ante la pregunta de Ángel de Brito de si era un video teniendo sexo con él, Nazarena Vélez agregó furiosa: “Sí, y de él con otras. Un horror. Lo que menos me importaba era que me estaba cagando. Casi me muero”.

David Nalbandian recibió una grave denuncia de su ex pareja por acoso y hostigamiento

Este miércoles se supo que David Nalbandian fue denunciado por su ex pareja, Araceli Torrado, por hostigamiento y acoso sexual. Ambos habían comenzado su relación en febrero de este año, aunque para abril, decidieron separarse.

En la denuncia, la modelo señala que tras la ruptura, el ex tenista colocó cámaras en el departamento que compartían, para poder espiarla a través de las imágenes. Incluso, existe un audio como parte de la causa, en el cual Nalbandian reconoce haber puesto dichos artefactos en la ventilación.

"Ante las consultas que estoy recibiendo por los hechos de los que resulté víctima y que tienen como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes. Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento”, expresó ella en sus redes sociales.

Araceli Torrado y David Nalbandian

Además, el abogado defensor de la víctima, Martín Olari Ugrotte, habló en diálogo con C5N y sentenció: "Solicitamos una serie de medidas para intentar obtener las grabaciones, si es que las hay, porque principalmente emite transmisiones en vivo. Viola el derecho a la privacidad, ella lo manifiesta en los audios. Su única justificación es que quería tratar de entenderla. Hay elementos para avanzar en medidas probatorias. Si se difundieran esas imágenes, lo cual sería peor, Nalbandián sería el único responsable”.

“Nosotros solicitamos la restricción de acercamiento porque es evidente que esta persona no reconoce límites. La Justicia, por el momento, basada en las cuestiones técnicas entendió que no están dados los requisitos para dictar una medida, cuando todos sabemos que deben hacerlo inmediatamente creyéndole a la víctima. Ella se está escondiendo, se mudó porque no tiene la protección que debería garantizar la ley. Quizás esto sea una oportunidad para que suceda”, finalizó.