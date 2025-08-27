A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
VUELTA DE PÁGINA

La sorpresiva noticia que alegró a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi

Después de extrema tensión y angustia que vivió a comienzos de agosto en el juicio contra su exmarido, ahora Julieta Prandi compartió su inmensa alegría con sus seguidores por una novedad que la sorprendió gratamente.

27 ago 2025, 12:05
La noticia que alegró a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi
La noticia que alegró a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi

La noticia que alegró a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi

Hace apenas dos semanas atrás, la Justicia condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por las denuncias de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal agravado de su expareja Julieta Prandi, quien quedó afectada en su salud mental según probaron las correspondientes pericias forenses.

Lo cierto es que luego de muchos años de calvario y otros cinco aguardando llegar a juicio oral, la actual novia de Emanuel Ortega encontró alivio y tranquilidad tanto para ella como también para sus dos hijos, Rocco y Mateo.

Leé también

Mirtha Legrand se estremeció al hablar del calvario que vivió Julieta Prandi con Claudio Contardi

Mirtha Legrand se estremeció al hablar del calvario que vivió Julieta Prandi con Claudio Contardi

De esta manera, desde ese momento la vida de Prandi dio un giro de 180 grados y ahora se siente segura al saber que su ex no tiene posibilidad alguna de acercársele ni a ella ni a sus seres queridos. Es por eso que ahora Julieta no duda en compartir desde sus redes sociales todo el cariño que recibe de amigos, familiares y anónimos que le envían saludos de apoyo.

Pero eso no es todo, porque desde entonces la modelo y conductora también comparte cada uno de sus logros, por pequeños que sean para algunos.

IG Julieta Prandi - libro

Es así que por estas horas Julieta contó feliz que "Yo tendría que estar muerta", el libro que escribió para volcar de manera ficcionada todo el calvario que vivió durante su matrimonio se agotó y ya se lanzó una segunda edición.

"En Marzo del año pasado publiqué mi primer libro, una novela basada en hechos reales con la editorial Orlando Books (...) Hoy, con mucha emoción, les quiero compartir que sale la segunda edición de mi libro ya que se agotaron todos", fue así el emocionada anuncio de la rubia desde sus Instagram Stories.

Citando el prólogo de su libro, Julieta supo compartir una profunda reflexión con sus seguidores en marzo del años pasado con motivo del lanzamiento de su libro: "Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales. Esto va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable. Que esta historia siga despertando vidas. Lucía y yo, les damos las gracias".

IG Julieta Prandi - libro 1

Julieta Prandi contó quién le tendió la mano primero en su lucha contra Claudio Contardi

Tras la condena a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual agravado y daños a la salud mental, Julieta Prandi rompió el silencio en LAM (América TV) y contó quién fue la primera persona que le tendió una mano en el momento más oscuro de su vida.

La modelo mencionó a Sebastián Waizer, un amigo con quien comenzó a trabajar en los últimos meses de su relación con el empresario gastronómico. Según relató, Waizer fue quien detectó las situaciones de violencia, manipulación y control que ella sufría y le dio el consejo que terminó siendo decisivo para alejarse.

Embed

En su testimonio, Prandi recordó un episodio de 2018 que la marcó profundamente: "Después de renunciar al programa de Moria, recibí una carta documento de la persona que trabajaba en mi casa, que estaba con él. Me denunciaba a mí, no a él, por ocho años de trabajo en negro. Me convenció de que, si no le pagaba la mitad, no iba a poder irme ni divorciarme. Estaba enferma, con amenazas y sin lucidez".

En ese contexto, fue el vínculo con Waizer lo que la ayudó a encontrar una salida. La conductora explicó que comenzó a trabajar con él y Paul Ferreira en un workshop para generar ingresos, ya que tenía su dinero retenido. Allí fue cuando su amigo notó la angustia que vivía: "Veía que me ponía pálida cuando llegaba un mensaje, que me iba a buscar al aeropuerto, que me ponía nerviosa… empezó a darse cuenta de todo el control que sufría".

Finalmente, reveló cuál fue el consejo que le cambió la vida: "En uno de esos viajes, Seba me dijo: ‘Vas a pedir un préstamo, en 48 horas te lo dan; con eso te alquilás un departamento y te vas’. Para mí fue el consejo de mi vida, lo que realmente me sirvió. Yo no veía la salida".

Julieta Prandi (1)

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Prandi Claudio Contardi

Lo más visto