La sorpresiva noticia que alegró a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi

Es así que por estas horas Julieta contó feliz que "Yo tendría que estar muerta", el libro que escribió para volcar de manera ficcionada todo el calvario que vivió durante su matrimonio se agotó y ya se lanzó una segunda edición.

"En Marzo del año pasado publiqué mi primer libro, una novela basada en hechos reales con la editorial Orlando Books (...) Hoy, con mucha emoción, les quiero compartir que sale la segunda edición de mi libro ya que se agotaron todos", fue así el emocionada anuncio de la rubia desde sus Instagram Stories.

Citando el prólogo de su libro, Julieta supo compartir una profunda reflexión con sus seguidores en marzo del años pasado con motivo del lanzamiento de su libro: "Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales. Esto va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable. Que esta historia siga despertando vidas. Lucía y yo, les damos las gracias".

Julieta Prandi contó quién le tendió la mano primero en su lucha contra Claudio Contardi

Tras la condena a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual agravado y daños a la salud mental, Julieta Prandi rompió el silencio en LAM (América TV) y contó quién fue la primera persona que le tendió una mano en el momento más oscuro de su vida.

La modelo mencionó a Sebastián Waizer, un amigo con quien comenzó a trabajar en los últimos meses de su relación con el empresario gastronómico. Según relató, Waizer fue quien detectó las situaciones de violencia, manipulación y control que ella sufría y le dio el consejo que terminó siendo decisivo para alejarse.

En su testimonio, Prandi recordó un episodio de 2018 que la marcó profundamente: "Después de renunciar al programa de Moria, recibí una carta documento de la persona que trabajaba en mi casa, que estaba con él. Me denunciaba a mí, no a él, por ocho años de trabajo en negro. Me convenció de que, si no le pagaba la mitad, no iba a poder irme ni divorciarme. Estaba enferma, con amenazas y sin lucidez".

En ese contexto, fue el vínculo con Waizer lo que la ayudó a encontrar una salida. La conductora explicó que comenzó a trabajar con él y Paul Ferreira en un workshop para generar ingresos, ya que tenía su dinero retenido. Allí fue cuando su amigo notó la angustia que vivía: "Veía que me ponía pálida cuando llegaba un mensaje, que me iba a buscar al aeropuerto, que me ponía nerviosa… empezó a darse cuenta de todo el control que sufría".

Finalmente, reveló cuál fue el consejo que le cambió la vida: "En uno de esos viajes, Seba me dijo: ‘Vas a pedir un préstamo, en 48 horas te lo dan; con eso te alquilás un departamento y te vas’. Para mí fue el consejo de mi vida, lo que realmente me sirvió. Yo no veía la salida".