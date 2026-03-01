Se filtró quiénes son los finalistas de Masterchef Celebrity: "Enojos y acomodos"

La Reini (1)

"Se enojó mucho. De hecho, lo vamos a ver al aire en la final. Él estuvo todo el tiempo con mala cara, en el fondo. Y por supuesto se graban dos finales y tenés que fingir demencia. Fingís que ganaste, fingís que perdiste, lo cual es una cosa contranatura. Después van viendo cuál cassette que ponen", detalló el conductor.

Y Paula Varela explicó cuánto duró la grabación de la final y dio más detalles sobre al malestar del exfutbolista: "Fueron de 8 de la mañana a 8 de la noche, estuvieron casi todo el día grabando. Maxi es como que no aportó mucho, como que estaba enojado. De hecho, viste que se fue con un posteo diciendo ‘chau Argentina’".

"Te cuento un detalle de la grabación: en un momento, Wanda lo mira a Maxi y le dice ‘Mirá que vos ya no sos mi favorito, ahora mi favorito es Ian’. Dicen que la cara de Maxi se desdibujó y que esto lo vamos a ver al aire. Supongo que no lo van a cortar", cerró la panelista.

Quiénes son los participantes que todavía siguen en MasterChef Celebrity

En marzo llega la gran final de MasterChef Celebrity y aún cuenta con 10 participantes en carrera, entre ellos: Agustín "Cachete" Sierra, Claudio "Turco" Husain, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Joaqui, Leandro "Chino" Leunis, Marixa Balli, Maxi López y Sofía "La Reini" Gonet.