Flor Vigna y un momento delicado: la versión que preocupa sobre la relación con El Lauta

Por último, Ochoa fue contundente: "La que está en crisis profunda con su actual pareja, yo voy a decir que para mí están separados, pero la crisis existe y es muy fuerte, es Flor Viña de su novio Lautaro. Hace un tiempo que vienen mal".

Cuál fue la drástica decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro hicieron pública su separación a comienzos de 2024, y poco después el actor oficializó su vínculo sentimental con Griselda Siciliani.

Tras la ruptura, la cantante no se quedó callada: lanzó comentarios sugestivos, compartió canciones con mensajes entrelíneas y dejó varios gestos en redes sociales que parecían apuntar directamente a su expareja.

En este contexto, y mientras Castro atraviesa una internación voluntaria, Flor volvió a sorprender desde sus plataformas digitales con una decisión inesperada y cargada de significado personal.

La artista eligió tomarse unos días de descanso en Brasil, viajando sola y mostrando su entusiasmo desde el momento en que bajó del avión. Con imágenes sonrientes en las playas cariocas, acompañó el contenido con un reel musicalizado por una de sus composiciones más recientes, donde reflexiona sobre su presente y el complejo momento que vive su ex.

“Aprendiendo una nueva forma de amarme: viajar sola. Estoy aprendiendo una banda de mí en este viaje. Veo muchos patrones que ya no quiero repetir", lanzó desafiante Flor Vigna.

Con firmeza, agregó un mensaje que marca su horizonte para este año, después de la pausa y la desconexión: "Vuelvo más enfocada en todo lo que quiero ser y crear. Agarrate 2026”.

El posteo, cargado de introspección, generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Muchos interpretaron sus palabras como un cierre definitivo de la etapa vivida junto a Luciano Castro y el inicio de un nuevo capítulo en su vida personal y artística.

