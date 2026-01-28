¡Se les fue la mano! Captan a famoso actor toqueteándose con su novia en plena calle
Un reconocido actor fue sorprendido por las cámaras de Sálvese quien pueda toqueteándose con su novia en plena calle. ¡Mirá el video!
Las cámaras de Sálvese quien pueda (América TV) sorprendieron al captar a un reconocido actor en un momento de pura pasión junto a su joven novia. La escena, registrada en plena calle, no tardó en llamar la atención.
En las imágenes se lo puede ver a Gustavo Garzón besando a su pareja de las manos. Acto seguido, el actor las sube hacia los hombros de la mujer y luego los desliza hacia su pecho.
Por último, en el video, se los ve abrazados, sellando un instante que refleja demasiada pasión.
Más allá de su vida personal, Garzón continúa muy activo en el plano profesional. El año pasado, por ejemplo, presentó su documental “Buscando a Shakespeare”.
Quiénes fueron las parejas de Gustavo Garzón
Gustavo Garzón, uno de los actores más reconocidos de la escena nacional, ha tenido a lo largo de su vida vínculos amorosos que dejaron huella tanto en su historia personal como en su entorno familiar. Entre ellos se destacan su matrimonio con Alicia Zanca, su relación con Romina Hamra y un noviazgo en la adolescencia con Ana Rosenfeld.
Alicia Zanca fue su esposa y madre de sus tres hijos: Tamara y los mellizos Juan y Mariano. Juntos compartieron años de vida en común y formaron una familia que siempre estuvo en el centro de la vida del actor. La relación con Zanca fue una de las más significativas, ya que además de la unión matrimonial, los unió el proyecto de criar y acompañar a sus hijos.
Tiempo después, Garzón inició una relación con Hamra, que se extendió durante más de una década, aproximadamente entre 2001 y 2016.
Además, hace unos años, Rosenfeld, la abogada de los famosos, confesó que durante su adolescencia mantuvo un noviazgo con el actor. "Era mi compañerito de banco en el colegio Carlos Pellegrini", había contado la letrada en LAM (América TV).