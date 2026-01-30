Los dramáticos motivos por los cuales Griselda Siciliani decidió separarse de Luciano Castro

En cuanto a los proyectos compartidos, Varela contó qué sucederá con la casa que estaban construyendo en la Costa: "Se va a disolver, cada uno se quedará con lo suyo. No hay un problema ahí. No convivían, así que tampoco".

La periodista también remarcó:"Ellos medio que se separaron en el momento que ella llega a Buenos Aires y él queda en Mar del Plata".

Por último, la panelista agregó: "Se deben una charla, la van a tener seguramente cuando él venga. Creo que en estos días ya está volviendo. Pero ella decidió correrse, dar un paso al costado por lo mediático. Lo quiere un montón. Seguirán siendo amigos. Va a estar ahí cuando él lo necesite".

Qué dice el audio que compromete a Luciano Castro con una influencer

El escándalo que gira alrededor de Luciano Castro volvió a encenderse en Puro Show (El Trece). En el programa de espectáculos mostraron un audio que, según trascendió, el actor le habría enviado a una influencer dedicada al contenido erótico.

En la grabación se lo escucha decir: "Buenas. Estaba viendo tu contenido, está bueno, eh. Me gusta eso. Quería saber cuánto cobrás, porque ya ahora mismo no estoy para pagar eso. Si me hacés un descuentito, vemos".

El mensaje continúa sin vueltas: "Decime si podés hacer precio amigo, porque yo no soy de comprar... pero nada me gustaste. Y podemos pasarla bien. Pero tiene que ser entre nosotros, ¿sabés?".

Tras la difusión del audio, las reacciones en el estudio no se hicieron esperar. El conductor Matías Vázquez fue el primero en poner en duda la autenticidad: "Para mí este es Castro de Caballito, ¿viste? No tiene nada que ver con Luciano Castro este tipo".

Por su parte, Angie Balbiani sostuvo lo contrario y aportó un detalle que, según ella, le da veracidad al material: "No, para mí es Luciano Castro. Al principio había pensado que era inteligencia artificial, pero recién escuché una tosecita como una carraspera. La inteligencia artificial no es de hacer eso".

Vázquez, sin embargo, mantuvo su postura y reforzó sus dudas: "Yo no lo veo a Castro pidiendo un descuento".

Además, Pampito comentó, dejando abierta la discusión sobre si el audio es real o generado por IA: "Hoy con la inteligencia artificial se puede hacer. Te puedo hacer decir a vos lo que quieras con tu voz. Vos podés cargar a una inteligencia muchos muchos audios o muchas voces de Luciano Castro y puedes hacer decirle lo que quieras. A mí me da raro".