La Barby sufrió un violento ataque a la salida de la radio: "Me pegó por..."
La Barby relató el inconveniente que vivió el viernes en la puerta de Radio Pop cuando un hombre se acercó y comenzó a agredirla, terminando detenido por la policía.
30 ene 2026, 15:35
La Barby sufrió una inesperada y violenta agresión cuando se retiraba de Radio Pop de hacer el programa La Negra Pop donde trabaja junto a La NegraElizabeth Vernaci.
Desde sus historias de Instagram, relató la violencia física y verbal que recibió por parte de un hombre que se encontraba en las afueras del estudio.
Esta persona comenzó a gritar desde el exterior y cuando La Barby se retiró del edificio con una caja de pizzas sucedió lo peor: esta persona le pidió que le de comida pero ella no podía darle ya que las llevaba a un lugar.
Ante su negativa este hombre se sacó y comenzó a agredirla verbalmente remarcando su orientación sexual. Los efectivos de seguridad de la radio dieron aviso a la policía que se acercó rápidamente al lugar y redujeron al hombre.
"El señor ese me acaba de pegar, vino la policía y todo. Porque estaba en contra de que La Negra tuviera dos homesexuales con ella en el programa", indicó con profunda angustia La Barby desde sus historias de Instagram.
Al mostrar el video del agresor en la vereda esposado y redeado de efectivos policiales, la panelista indicó: "Primero se acercó a la ventana y empezó a golpear. Yo salí con unas pizzas, me empezó a pedir pizza y no le podía dar porque era para un compromismo que tenía".
"Tenía una botella y me empezó a pegar y decir diez mil veces 'pu.. de mie...'. Acá estamos, con la policía varados", cerró la grabación La Barby aún aturdida por lo sucedido a plena luz del día viernes.
Tras el aviso a los efectivos policiales, finalmente La Barby se quedó por unos minutos más en el lugar mientras su agresor fue detenido.
El video con la agresión a La Barby y su fuerte relato
La Barby fue agredida en la puerta de Radio Pop cuando se retiraba del programa donde trabaja. Un hombre se acercó y de manera violenta le increpó pidiendo comida que llevaba en su mano y después le dijo una serie de insultos referidos a su sexualidad.
La panelista relató el episodio desde sus historias de Instagram y mostró la imagen del hombre sentado en la vereda tras ser reducido por el personal policial que acudió de inmediato en el lugar.
"Tenía una botella y me empezó a pegar y decir diez mil veces 'pu.. de mie...'", remarcó La Barby después de lo sucedido y aún presente en la puerta de la emisora mientras observaba la charla de la policía con el hombre.