La Barby sufrió un violento ataque a la salida de la radio: "Me pegó por..."

"El señor ese me acaba de pegar, vino la policía y todo. Porque estaba en contra de que La Negra tuviera dos homesexuales con ella en el programa", indicó con profunda angustia La Barby desde sus historias de Instagram.

Al mostrar el video del agresor en la vereda esposado y redeado de efectivos policiales, la panelista indicó: "Primero se acercó a la ventana y empezó a golpear. Yo salí con unas pizzas, me empezó a pedir pizza y no le podía dar porque era para un compromismo que tenía".

"Tenía una botella y me empezó a pegar y decir diez mil veces 'pu.. de mie...'. Acá estamos, con la policía varados", cerró la grabación La Barby aún aturdida por lo sucedido a plena luz del día viernes.

Tras el aviso a los efectivos policiales, finalmente La Barby se quedó por unos minutos más en el lugar mientras su agresor fue detenido.

El video con la agresión a La Barby y su fuerte relato

