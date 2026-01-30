Sabrina Rojas confesó la verdad de cómo terminó su vínculo con Flor Vigna por Luciano Castro

Esto dio a pie a que la conductora revele cómo quedó su relación con Flor Vigna: "Yo te cuento cómo funciona Flor: se autogestiona todo, mucha veces graba en su casa o alquila quintas para ir a concentrarse, componer y cantar", comenzó.

Y luego agregó con una sonrisa: "Igual esta producción qué malvada… ¿cómo la vas a invitar a debatir los audios (de Luciano Castro) entre ella y yo? Éramos dos bolu...”.

Luego Ximena Capristo le consultó directamente si hay mala onda entre ellas, a lo que Sabrina Rojas fue contundente y despejó cualquier duda: “No, cero. Terminamos súper bien. Pero tiene lógica: ¿qué ibamos a hacer las dos hablando de los audios que el chabón le mandó a otra? Ya está, besito corazón. Uno de espectadora acá”, concluyó la conductora.

Sabrina Rojas apuntó contra Moria Casán por bancar a Luciano Castro y Griselda Siciliani

La conductora Sabrina Rojas disparó picante contra Moria Casán y expuso su doble vara al momento de abordar la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani.

En el ciclo de streaming Ángel responde (Bondi Live), la ex del actor apuntó contra la One por su "doble vara" al momento de opinar acerca de las infidelidades en el ambiente de la farándula.

“Hay personajes ‘cool’ a los que se les perdona todo, mientras a otros se los castiga sin piedad”, comenzó sin filtro alguno cuestionando directamente a la conductora de El Trece.

“Si le pasa al Polaco y a Barby Silenzi, ella es cornuda, pero de Siciliani dicen que es ‘open mind’ o que tiene pareja abierta. El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano mete un cuerno y es ‘ay pobre’, pero a mí me preguntaban qué sentía al ser cornuda”, disparó tajante y visiblemente molesta.

"A Moria, con todo lo que la quiero, yo entiendo que ahora tiene una relación con Griselda y con Luciano, que van a comer y les tiene cariño, pero un día le dice a Lali que no se case pese a que tiene una pareja sana y divina, pero a ellos, que está todo mal, los sigue defendiendo. Banca esa unión. Acá tiene que ver con estelaridad y con si te cae bien o mal la persona involucrada”, cerró firme Rojas contra la postura de Moria Casán ante su banca a Griselda Siciliani y Luciano Castro tras los polémicos audios del actor a otra mujer hablando con acento español.