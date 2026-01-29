El gesto de Mirtha Legrand que conmovió a Susana Giménez en su cumpleaños

Con el paso del tiempo, esas reuniones se volvieron habituales, incluso semanales, lejos del ruido mediático. Un espacio donde la hospitalidad de Legrand permite preservar vínculos y priorizar la amistad.

La historia compartida también tiene capítulos clave en lo profesional. En 1978, Giménez debutó en la clásica mesa de Mirtha, acompañada por Claudio Levrino, Ginette Reynal y Laureano Brizuela, marcando uno de los tantos cruces que consolidaron una relación única. Junto a Moria Casán, forman un tridente irrepetible del espectáculo nacional: figuras que hicieron historia, atravesaron generaciones y siguen vigentes.

Con ese simple gesto, Mirtha y Susana volvieron a confirmar que su relación excede cualquier moda o coyuntura. En tiempos donde todo parece efímero, su amistad se mantiene firme, sostenida por recuerdos, respeto y una historia común que el público siente como propia.

El saludo de Mirta a Susana por su cumpleaños

Qué hará Susana Giménez en Telefe para este 2026

Tras un 2025 sin presencia en la pantalla chica, Susana Giménez ya tendría definido cómo será su regreso a Telefe en el 2026. En los últimos días se llevó a cabo una reunión clave con dos altos ejecutivos del canal, donde se terminó de acordar el rol que ocupará la diva en la programación.

Adrián Pallares fue quien reveló detalles en Intrusos (América TV) y adelantó cuál fue la exigencia principal que la conductora planteó para concretar su vuelta al aire.

"En el 2025 no estuvo en la tele y estuvo hace unos días en Buenos Aires grabando una publicidad durante 10 horas y se volvió a Punta del Este", comenzó relatando el periodista.

Luego agregó: "Pero antes se reunió vía llamada con dos personas muy importantes de Telefe, con Darío Turovelsky y Federico Levrino, y se cerraron el futuro de Susana en la televisión".

En su explicación, Pallares detalló las dos instancias en las que Susana Giménez aparecerá este año en la pantalla de Telefe. La primera será vinculada al Mundial de fútbol, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con inicio el 11 de junio.

"Susana va a ser la cara del Mundial para Telefe, quieren que esté en el partido inaugural y en las coberturas. Están armando para que esté en todo el mundial, que dura como 48 días", indicó Pallares.

Más adelante, el conductor contó que la diva tendrá un segundo proyecto: un ciclo de entrevistas con grandes personalidades. "Y el segundo paso del año para Susana Giménez es hacer mano a mano o especiales como le gusta hacer. Están buscando 4 o 6 figuras internacionales", remarcó.

Por último, Pallares reveló que las condiciones económicas que Susana pidió para su regreso fueron aceptadas por el canal. "Susana se quedó muy conforme y dijo: 'quiero ser la figura mejor paga de la televisión argentina'. Y aparentemente el cierre de esta charla fue 'lo logré'. Ya está todo cerrado para que Susana forme parte del operativo Mundial y después hace los especiales", concluyó.