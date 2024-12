Alberto Cormillot habló luego de la internación y contó cómo pasó la Navidad: "Estoy..."

"Tenía un hematoma y fui al médico y me hicieron una ecografía y un estudio de la sangre. Y me quedé internado porque recién al otro día me hacían el ecodoppler", recordó.

En tanto, aseguró que afortunadamente pudo pasar una buena Navidad y expresó: "Ya se está absolviendo el hematoma, no estoy bailando todavía pero estoy".

“Cuando tienes más de 70 te vas rompiendo de a poco, te pasa. Son accidentes pavos, pero bueno. Esto tardo como 24 horas en aparecer”, bromeó dado que es el segundo accidente doméstico que tuvo en el año.

Alberto Cormillot fue internado de urgencia y Estefanía Pasquini contó qué pasó: "Angustia"

El doctor Alberto Cormillot, de 86 años, fue internado en la Clínica Cemic de Palermo el domingo por la tarde tras ingresar por al sector de la guardia por una dolencia.

“Internaron al Dr. Alberto Cormillot. A las 16.30 ingresó a la guardia de la Clínica Cemic. Tiene una trombosis en la pierna izquierda. Ahora le están haciendo un doppler cardíaco. Anoche ya había concurrido a la guardia por síntomas”, indicó el periodista Fede Flowers desde su cuenta en X.

Lo cierto es que después su esposa Estefanía Pasquini grabó un video acompañando al doctor en su internación y contó qué fue lo que pasó llevando tranquilidad.

“Bueno gente, acá está. Sonreí porque sino nadie va a creer que estás bien porque cada vez que venimos al Cemic lo dan por muerto y yo como que ya tengo los huevos al plato de esas cosas”, comentó la nutricionista.

Y amplió mientras Alberto Cormillot sonreía en la filmación: “Acá está internado porque le vi un moretón en la pierna, me cagué toda y empecé ‘vamos a verlo, vamos a ver qué pasa’. Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o si había algún tema con las plaquetas o algo y lo dejaron internado”.

"Tu mujer es tan buena que se volvió a casa y fue a buscarte la almohada y la comida porque no te gusta la comida de hospital. Estoy con una angustia oral que me comí la comida que hice más la que le trajeron a él. Pero sacando eso estamos bien, ya mañana (lunes) lo llevamos y no ocupa más lugar", remarcó Estefanía cuidando a su marido.

“Estuve el martes acá en la clínica porque sí tenía un problema real, tenía una infección porque alguien se olvidó de terminarme de sacar unos puntos y ahora estoy tratando de conseguir turno con un médico para que me ayude con todos los quilombos que tengo", finalizó Pasquini contando el problema de salud que pasó ella la semana pasada.