Alberto Cormillot se quebró en vivo al hablar de su internación: "Tuve días complicados"

En la edición de hoy, fue invitada la ex participante Jenni, y el médico se emocionó al recordar su paso por el programa en el 2010. “¡Qué tarado! Me emocioné al ver a Jenni… y me emociona ver el programa y poder hablar con todos ustedes", expresó Cormillot entre lágrimas.

"Tuve unos días medio complicados, pero ahora estoy fenómeno. Pero la estrella es Jenni, y yo la quiero felicitar, y estoy muy feliz de estar con vos, de verla así, realmente fue siempre una estrella, y como dijo ella, entró una niña, y fue creciendo dentro del programa, y creció mucho", agregó.

La emotiva imagen del hijo de Alberto Cormillot cuidándolo durante su internación

El pasado lunes el doctor Alberto Cormillot tuvo fuerte accidente doméstico al caerse por la escalera y tuvo que ser internado en el sanatorio Finochietto con tres costillas quebradas.

"Yo me levanto a las 4 de la mañana, muy temprano, y no prendo la luz para no molestar a la familia y había quedado un autito de Emilio, y bueno, es de manual llevarse puesto un juguete de los chicos de noche", explicó el profesional en diálogo con Primicias Ya.

Por el momento el especialista aun permanece internado y es por ello que no está cumpliendo con sus obligaciones laborales, como por ejemplo, su rol en Cuestión de Peso (El Trece).

Sin embargo, para ponerle un poco de alegría a sus días en el hospital, su hijo Emilio, de dos años, acudió a visitarlo junto a su madre, Estefanía Pasquini, que compartió un video del tierno momento. "El más dulce del mundo, acá cuidando a papi", escribió en la historia.