Alberto Cormillot habló de su estado de salud tras el accidente que tuvo: "Me caí por un juguete"

Por estas horas, permanece internado en el sanatorio Finochietto., confirmó Cormillot en diálogo con PrimiciasYa.

"Yo me levanto a las 4 de la mañana, muy temprano, y no prendo la luz para no molestar a la familia y había quedado un autito de Emilio, y bueno, es de manual llevarse puesto un juguete de los chicos de noche", le contó el doctor a este medio.

"Me caí justo en la punta de un mueble y me rompí tres costillas. Ahora estoy internado para el control del dolor, dolor que ahora no tengo porque precisamente está controlado. Si me iba a mi casa, tenía que tomar analgésicos que te hacen daño al estomago. Entonces se prefiere esta conducta. Me pareció muy bien y estaré unos días acá en el Finochietto", cerró.

Alberto Cormillot

Así luce hoy Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: su tierna aparición en televisión

El famoso programa Cuestión de Peso (El Trece) volvió con la conducción de Mario Massaccesi y este jueves se vivió un momento muy especial al aire cuando el doctor Alberto Cormillot recibió la sorpresa más tierna de todas.

Cuando el programa estar por finalizar, el hijo del doctor y Estefanía Pasquini, Emilio, apareció en el estudio y protagonizó un cálido momento lleno de risas y aplausos junto a sus papás

"Nos vamos a ir con esta imagen porque quiero decir esto, este es el programa más saludable de la televisión argentina. Nos encanta la vida y, si de vida se trata, nos vamos con esta imagen, Emilio, el Cormillotito. ¡Hasta mañana!", expresó el conductor.

El pequeño cumplirá tres años en el mes de septiembre y todas las reacciones tras publicarse el clip de este momento en las redes fue lo grande que está Emilio hoy. ¡Cómo creció!