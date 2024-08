Alberto Cormillot se refirió a la cantidad de pastillas que toman Luciana y Matilda Salazar y fue tajante

“Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es un alimento rico en esas vitamina, ¿no?”, se preguntó el médico y recomendó: “Yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable”.

En tanto, el creador de Cuestión de peso agregó tajante: “En el tema de la alimentación, no lo digo solamente por Luciana, sino que en general hay como una ignorancia dichosa, porque la gente se maneja con creencias, mata evidencia, y entonces bueno… Hoy son esos suplementos, dentro de un tiempo serán otros, y la gente va variando de creencias”.

Asimismo, al ser consultado sobre si un niño debe suplementar su alimentación como un adulto, el Dr. Cormillot fue claro al señalar que "no", y remarcó que "si un médico le dio (a Matilda) vitamina C porque no comía carne, es posiblemente alguien que no está muy bien orientado”.

Por último, frente a la pregunta de si estos suplementos pueden reemplazar a la carne, el famoso médico dejó en claro que lo conveniente es ingerir “combinaciones apropiadas de legumbres, con semillas y con granos”. “Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos, bueno, que la hagan para ellos, pero que no la hagan para los chicos”, concluyó.

Luciana Salazar mostró la impactante cantidad de pastillas que toma y las que le da a Matilda

En varias ocasiones, Luciana Salazar se encargó de contar que tanto ella como su hija, la pequeña Matilda de 6 años y medio, llevan una vida súper saludable y así suele reflejarlo a través de sus redes sociales.

Desde rutinas de ejercicios o las clases de gimnasia a las que asisten cada una de ellas hasta, por supuesto, sus salidas y paseos por el mundo, siempre remarcando que prefieren evitar el consumo de alimentos ultra procesados optando por una alimentación lo más sana posible.

Es así que a fines de la semana pasada, Luli fue por más y compartió desde sus Instagram Stories con sus 3 millones de seguidores, de qué manera ella y su hija complementan su dietas con diferentes suplementos.

Allí pudieron verse los pastilleros de cada una, con los comprimidos de diferentes colores que ambas toman a lo largo del día. Lo cierto es que mientras Luciana consume un total de 15 pastillas diarias, Matilda ingiere siete.

"Esta es nuestra coctelera. Tomo unas cuantas pastillas. Esta es la de Matu. Ella toma tres por la mañana, tres por la tarde y una por la noche", contó Luciana mientras enfocaba el pastillero de su hija.

Al tiempo que inmediatamente detalló cuántas consume ella. "Mamá toma estas por la mañana, que son bastantes, seis en total. A media mañana tengo tres más, luego cuatro por la tarde y dos más por la noche", finalizó para sorpresa de todos.