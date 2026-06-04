Araceli González reveló la impensada propuesta que le hizo a Griselda Siciliani en el peor momento

Araceli González sorprendió a todos al hacerse presente con sus hijos Toto Kirzner y Florencia Torrente en la función con famosos de la obra Sottovoce, protagonizada por Adrián Suar.
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Tras el reencuentro con Adrián Suar, la actriz Araceli González recordó la propuesta que le hizo a Griselda Siciliani en medio de la tensión instalada.
Araceli González sorprendió a todos al hacerse presente con sus hijos Toto Kirzner y Florencia Torrente en la función con famosos de la obra Sottovoce, protagonizada por Adrián Suar.
Allí la actriz comentó que se dio una charla con su ex con su hijo presente donde limaron asperezas y él la invitó a ver la función tras años de distancia.
En diálogo con el programa LAM (América Tv), Araceli González habló tras la paz que llegó con Adrián Suar y reveló qué le planteó en su momento a Griselda Siciliani en el peor momento de la tensión instalada.
"Hoy lo que intentamos hacer es revincular a la familia y conocí a Margarita, la verdad que todo es hermoso y mi hijo está contento y se sacó una mochila también. La intención no es ir para atrás, es ir para adelante y dar un ejemplo que la gente puede reconciliarse y empezar de", indicó la actriz sobre esta nueva etapa que atraviesa con Adrián Suar.
"¿Pudiste sanar también la parte con Griselda?", le consultó Pepe Ochoa. Y la actriz comentó al respecto: "Yo no tengo ningún problema. Creo que al ser públicos a veces se hacen como películas. Si me la encuentro yo saludo a todo el mundo, no dejo de saludar a nadie".
Ahí recordó cuando una vez se acercó a ella en un evento y contó lo que le dijo para terminar con los trascendidos instalados de que no se podían ver.
"En miles de oportunidades que estaban esperando la foto de ella y mía juntas, yo me acerqué y le dije: 'démosnos un beso porque sino esto va a ser interminable'. Siempre trato de conciliar", reconoció.
Y sobre este momento de paz con Suar, Araceli González remarcó: "Es por mi hijo y por mí y Adrián también en un punto. Me dedico a estar más liviana en la vida y no juzgo más. A él lo noto muy bien, estar enamorado te hace bien".
Fabián Mazzei habló en LAM y aclaró cómo está hoy la relación con Araceli González tras algunos rumores de distanciamiento que circularon en las últimas horas.
El actor decidió enviar un mensaje a la periodista Karina Iavícoli en el que dio su propia versión sobre los trascendidos que circularon sobre su matrimonio.
La panelista leyó en vivo sus palabras: “Dice: ‘Sí peleamos’, lo que ya dijo Araceli”. Y agregó: “Por la empresa, pero no por lo que están diciendo. Jamás me molestaría lo que pasó con Adrián. Por Toto y por Ara".
"Lo único que me interesa es que ellos estén en paz y porque yo también así voy a estar tranquilo. Y no fui, además de por lo de Zambrano (la serie), llegué muy cansado y no me pareció un momento para que yo esté. Además, había mucho mucha prensa”, continuó leyendo la panelista.
Fabián Mazzei dejó en claro que su prioridad es el bienestar de su familia y que no se siente afectado por las versiones mediáticas.
“De verdad, no es mi historia, pero es la historia de dos personas que quiero y si amás de verdad a alguien, vas a querer lo mejor para ellos. Yo estoy tranquilo y acompaño siempre”, concluyó.