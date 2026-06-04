Araceli González reveló la impensada propuesta que le hizo a Griselda Siciliani en el peor momento

"¿Pudiste sanar también la parte con Griselda?", le consultó Pepe Ochoa. Y la actriz comentó al respecto: "Yo no tengo ningún problema. Creo que al ser públicos a veces se hacen como películas. Si me la encuentro yo saludo a todo el mundo, no dejo de saludar a nadie".

Ahí recordó cuando una vez se acercó a ella en un evento y contó lo que le dijo para terminar con los trascendidos instalados de que no se podían ver.

"En miles de oportunidades que estaban esperando la foto de ella y mía juntas, yo me acerqué y le dije: 'démosnos un beso porque sino esto va a ser interminable'. Siempre trato de conciliar", reconoció.

Y sobre este momento de paz con Suar, Araceli González remarcó: "Es por mi hijo y por mí y Adrián también en un punto. Me dedico a estar más liviana en la vida y no juzgo más. A él lo noto muy bien, estar enamorado te hace bien".

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Fabián Mazzei enfrentó las versiones de crisis con Araceli González

Fabián Mazzei habló en LAM y aclaró cómo está hoy la relación con Araceli González tras algunos rumores de distanciamiento que circularon en las últimas horas.

El actor decidió enviar un mensaje a la periodista Karina Iavícoli en el que dio su propia versión sobre los trascendidos que circularon sobre su matrimonio.

La panelista leyó en vivo sus palabras: “Dice: ‘Sí peleamos’, lo que ya dijo Araceli”. Y agregó: “Por la empresa, pero no por lo que están diciendo. Jamás me molestaría lo que pasó con Adrián. Por Toto y por Ara".

"Lo único que me interesa es que ellos estén en paz y porque yo también así voy a estar tranquilo. Y no fui, además de por lo de Zambrano (la serie), llegué muy cansado y no me pareció un momento para que yo esté. Además, había mucho mucha prensa”, continuó leyendo la panelista.

Fabián Mazzei dejó en claro que su prioridad es el bienestar de su familia y que no se siente afectado por las versiones mediáticas.

“De verdad, no es mi historia, pero es la historia de dos personas que quiero y si amás de verdad a alguien, vas a querer lo mejor para ellos. Yo estoy tranquilo y acompaño siempre”, concluyó.