Ale Maglietti reveló el insólito antojo que le dio durante el embarazo.

Ale sorprendió al mencionar que tiene un antojo bastante extraño. "Hace calor y me da ganas de comer tomate.... tengo antojo de tomates. ¡Peor antojo no me podía tocar!", expresó.

La panelista reveló que el embarazo llegó de forma inesperada, pero en el momento ideal: "Era un deseo que tenía, pero no era una búsqueda activa. Yo quería un compañero. Ese era mi primer deseo".

En ese sentido, Ale señaló que con su pareja estaban en la misma sintonía, con las ganas de armar una familia. "Los dos tenemos la misma edad, la misma profesión y queríamos armar una familia. Se dio todo de la mejor manera", manifestó.

Al finalizar, la panelista destacó que en el medio todos fueron muy respetuosos porque guardaron la noticia. "En el medio portaron muy bien conmigo. Muchos colegas me mandaron mensajes preguntándome, sabían que estaba embarazada, pero yo no lo quería contar porque quería estar muy segura y nadie lo comentó antes", resaltó.

En Bendita anunciaron un sorpresivo embarazo que hizo llorar a todos

El miércoles en Bendita (El Nueve) hicieron un anuncio especial y como no podía ser de otra manera, todo comenzó un clásico informe que dio pie al embarazo de una de las panelistas.

“¿Qué tenes para decirnos Ale?”, fue titulado el informe que daba pie a nada más y nada menos que a la noticia de que Alejandra Maglietti está esperando su primer bebé.

Inmediatamente, todos sus compañeros se levantaron para abrazarla y la aplaudieron mientras gritaban de felicidad. Además, le regalaron le regalaron ropa el bebé en camino.

Alejandra Maglietti embarazada

“Hay embarazos y embarazos. Este es especial porque es como de todo el programa, pero por la búsqueda y por lo que lo deseó”, expresó el conductor Beto Casella emocionado por su compañera.

Luego, habló Maglietti y contó: “Me tomó totalmente por sorpresa, así que fue todo como de golpe, muy rápido”. “Era uno de mis sueños era formar una familia”, agregó tras revelar que el mail de confirmación de los estudios le llegó en pleno vivo.