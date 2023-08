Alejandra Maglietti reveló cómo la afectó la guerra de modelos en sus comienzos: "Me decían que..."

Fue allí cuando la actual panelista de Bendita (El Nueve) no dudó en hacerle un picante reproche al productor de modas. “Aunque te moleste, aparecimos las pulposas, porque en algún momento me has sacado de un desfile y como no le quedó otra, me enchufó el vestido más feo que encontró”, disparó Maglietti sin pelos en la lengua.

Alejandra Maglietti - guerra de modelos - Captura La jaula de la moda.jpg

Y tras compartir imágenes de uno los desfiles de aquellas épocas, que casualmente conducía Horacio Cabak -el conductor del programa-, éste le pidió a la modelo su recuerdo de los codazos y robos de ropa que había entre ellas. "Me acuerdo de ese desfile. Previo a salir hicimos una fila india y había una modelo que en ese momento me odiaba”, comenzó relatando Alejandra.

Tras lo cual detalló el cuestionable comentario de dos colegas refiriéndose despectivamente hacia a ella. “Empieza a hablar con una que estaba atrás para hacerme enojar y le decía ‘¿Qué te importa? Si no sabe ni hablar. Me empezó a ningunear por la manera en la que yo hablaba, por mi tonada. Y yo me di vuelta y le dije ‘Peor serás vos, ña ña ña’ y salí e hice esta pasada, indignada”, confió la actual periodista, abogada y especialista en marketing digital.

Embed

Sin filtro, Alejandra Maglietti confesó los motivos por los cuales no muestra a su nueva pareja

A cuatro años de su separación de Jonás Gutiérrez, Alejandra Maglietti reveló en una entrevista con Mañanísima (Ciudad Magazine) que estaba de novia nuevamente. Sin embargo, esta vez no quiso dar nombres y explicó sus contundentes razones.

"Es muy reciente y a él no le gusta mucho el tema de los medios. Es como que ya tuve una relación mediática y fue suficiente", analizó la panelista de Bendita (Canal Nueve) cuando Carmen Barbieri le consultó si presentaría a su pareja.

"Después no me había ni terminado de separar, todavía estaba llorando y tenía que salir a dar explicaciones. Era un montón. Entonces, ahí dije quiero, si pasa algo, tener mi tiempo de recuperarme tranquila", se sinceró Alejandra sobre su relación pasada.

Embed

En ese sentido, Carmen señaló que entonces era ella quien decidía mantenerlo ocultó y Maglietti confesó: "Sí, porque después cuando lo mostrás está la posibilidad de que te lo roben. También puede pasar que se asuste con la exposición, así que está guardado".

"¡Cuántas veces me ha pasado de estar en pareja, después cortar y ver al tipo con el que salía con un montón de otras chicas que eran modelos. Me daba una bronca a mí!", cerró entre risas.