Alejandra Maglietti habló desde el trauma con su ex sobre la infidelidad que sufrió Sofía Jujuy Jiménez

"Es más práctico que nadie sepa con quien estás", lanzó entonces Maglietti, quien desde su separación de Gutiérrez en 2019 no volvió a mostrar públicamente ninguna pareja.

"Cuando te meten los cuernos generás mucha empatía. La mayoría dice si le metieron los cuernos a Jujuy, a todas nos pueden meter los cuernos'", continuó Maglietti. Al tiempo que desde el panel, el Tano intentó defender a Bello asegurando que no es tan grave un beso como para separarse.

Pero la modelo chaqueña no dudó en reafirmar su consejo a su colega y el resto de la mujeres: "Claro que te separás por un beso. Que lo haga en público te humilla. Y eso le pasa por mostrar al novio. Chicas, si no lo mostrás al novio, el tipo te mete los cuernos y ni te enterás".

El video del llanto de Sofía Jujuy Jiménez por la infidelidad de Bautista Bello: "Estoy rota"

Sofía Jujuy Jiménez se enteró de las fotos que circularon de su novio Bautista Bello a los besos con otra mujer en Brasil y desde sus historias de Instagram se refirió con mucho dolor a este tema.

"No puedo creer lo que estoy viviendo. Soy muy transparente, no puedo mentir, y la verdad que estoy rota, partida al medio, desilusionadísima", precisó la modelo en un video entre lágrimas y muy triste.

Y remarcó: "Tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. Lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo".

"Parece una película de terror, no lo puedo creer. Sigo en Europa... ¡Estaba trabajando loco! Y quería tener mis vacaciones lindas ahora. Todo pasa, supongo. Tengo el celular explotado, respondo una sola vez por acá", finalizó absolutamente conmovida.