Alejandro Cipolla luego de la denuncia a L-Gante por el homenaje al Noba: "Es ridícula"

Las motos eran una de las grandes pasiones de El Noba. Lo cierto es que Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, repudió este homenaje al cantante y adelantó que L-Gante será denunciado por fomentar pruebas de destreza con un vehículo en la vía pública.

Embed

"Otra vez L-Gante es (mala) noticia, con este video. Después de la muerte del #Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida", indicó el funcionario en Twitter.

"Y ahora este "homenaje", tan fuera de lugar como reírse a carcajadas en medio de un velorio. Está perfecto que que L-Gante no quiera ser ejemplo de nada. Pero es inadmisible que fomente estas conductas suicidas", siguió categórico.

Y adelantó: "Por estos hechos, tomamos la decisión de denunciar penalmente a Elián Valenzuela por el delito previsto en el Art. 193 bis del Código Penal, consistente en fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo. Ahora deberá responder ante la Justicia".

image.png

Luego de que Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, adelantó que denunciará a L-Gante por el polémico video del homenaje a El Noba, Alejandro Cipolla, abogado del cantante de cumbia 420, fue contundente desde Twitter.

"Cuántas personas sin casco hay!!! Hace tu trabajo de verdad y deja de publicar ridiculeces en redes!!!", lanzó con furia el letrado de L-Gante respondiéndole al funcionario.

Además, en charla exclusiva con PrimiciasYa, Alejandro Cipolla volvió a la carga contra el funcionario que cuestionó el homenaje de su representado legalmente al Noba.

"Vuelvo a reiterar: la denuncia es ridícula desde cualquier punto de vista. La única finalidad que tiene es que el director nacional de seguridad vial pueda poner su nombre en los titulares de los medios de comunicación por denunciar a L-Gante, ni siquera por hacer bien su trabajo", precisó el abogado de L-Gante.

Y cerró certero: "Realmente debería hacer bien su trabajo en vez de andar mirando estupideces sin saber, inclusive porque es algo que no organizó Elian y todos estaban con cascos".

image.png

L-Gante lanzó un adelanto de su nueva canción, ¡y se la dedica a Wanda Nara!

L-Gante compartió un adelanto de su nueva canción y, por la letra, es para Wanda Nara que ahora está en Turquía donde, según trascendió, estaría todo dado para que se reconcilie con Mauro Icardi.

"Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada. Yo estoy pensando si te acuerdas de mi. Extraño tus besos", dice parte de la letra del tema que le dedicó a la rubia. “Extraño tus caricias, cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”, sigue.

Además, en el video que mostró L-Gante, aparece la hermana de Zaira diciendo "Habla la Mafilia", parte de la letra del anterior tema que filmaron juntos, El último romántico.