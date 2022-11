L-Gante lanzó un adelanto de su nueva canción, ¡y se la dedica a Wanda Nara!

"Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada. Yo estoy pensando si te acuerdas de mi. Extraño tus besos", dice parte de la letra del tema que le dedicó a la rubia. “Extraño tus caricias, cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”, sigue.

Además, en el video que mostró L-Gante, aparece la hermana de Zaira diciendo "Habla la Mafilia", parte de la letra del anterior tema que filmaron juntos, El último romántico

Fuerte frase de L-Gante al ver que Wanda Nara se habría reconciliado con Mauro Icardi

Luego de la repercusión que tomó la foto de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi en Turquía, que mostraron en el ciclo A la tarde, América Tv, rápidamente tuvo rebote en la Argentina y con alguien en particular.

Se trata de L-Gante, quien explotó desde las redes al ver las imágenes de la empresaria con el futbolista en el estadio del Galatasaray, donde él juega.

image.png

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, disparó filoso el cantante de cumbia 420 en Instagram.

Wanda Nara leyó el comentario y reaccionó de inmediato: “Que linda frase, aunque no la entendí”, le escribió. A lo que él retrucó desafiante: “Ya entenderás”.

Cabe recordar L-Gante eligió a Wanda Nara como protagonista de su flamante video clip, El último romántico, y se mostraron muy juntos durante varias semanas antes del viaje de la rubia a Europa.