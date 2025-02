Alejandro Cipolla se defendió de quienes lo acusaron de perjudicar a Morena Rial y filtró un documento picante

En las últimas horas, Alejandro Cipolla reaccionó de forma contundente porque escuchó que algunos periodista decían que él no habría pedido la prisión domiciliaria para Morena.

"Para los periodistas que desconfían de la presentación del arresto domiciliario. Presentado la semana pasada", expresó y mostró el documento de la petición formal ante la Justicia.

Morena continúa detenida, mientras espera poder obtener el beneficio de la prisión domiciliaria y reencontrarse con su hijo, Amadeo.

Fernando Burlando habló de una posible libertad de Morena Rial y fue polémico: "Nos pone en riesgo"

Alejandro Cipolla dejó la defensa legal de Morena Rial hace unos días y la misma quedó a cargo de Fernando Burlando, quien defenderá a la hija de Jorge Rial que está detenida y acusada de participar del robo en una casa de Villa Adelina.

En declaraciones al ciclo A la Barbarossa, Telefe, el abogado fue muy sincero a la hora de referirse a la situación procesal de la joven y la posibilidad de que pueda ser excarcelada.

“Lo primero que tenemos que hacer es que ella le de una respuesta a la Justicia, darle una respuesta a estas víctimas que realmente no merecen haber sufrido lo que sufrieron. Eso me parece prioritario”, comentó el famoso letrado.

Y continuó: “Y segundo, ver qué medidas, si se puede conseguir algún tipo de beneficio, ya sea excarcelación, arresto domiciliario o lo que sea... Obviamente vamos a tenernos a las condiciones que imponga la Justicia".

"La justicia tiene un fin y yo no estoy ni siquiera de acuerdo con esto de las puertas giratorias. La Justicia tiene que tener un sentido y tiene que buscar una solución para la sociedad y los ciudadanos”, afirmó Fernando Burlando.

Y luego habló con total sinceridad sobre Morena Rial y la posibilidad que pueda modificar su conducta: “Creo que dejarla en libertad a Morena, sin ningún tipo de condicionamiento ni de explicación de lo que es su vida futura, nos pone en riesgo a todos. Morena está debilitada en algunas decisiones que pueda tomar de cara a ser un ciudadano de bien".

Burlando reconoció que Jorge Rial está pendiente del tema y buscando un departamento para su hija: "Tiene una actitud muy activa Jorge. No va a ser fácil, esto no es sencillo. Hay ciertas tendencias en la vida de Morena que hay que romper. El tener todo no es eso que la gente mira, es otra cosa", concluyó.