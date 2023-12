Alejandro Fantino acusó a Alberto Fernández de haber abandonado a Dylan y el ex presidente le respondió tajante

Alberto Fernández y su perro Dylan.jpg

Ante esta versión, Alejandro Fantino fue letal para con el ex presidente argentino. “Un tipo que abandona a un perro es mala persona. Si se confirma que Alberto Fernández lo abandonó, es mala persona”, afirmó abiertamente lo que generó todo un debate sobre el trato ético hacia los animales y la conducta de los políticos fuera del ámbito público.

Claro que estas declaraciones de Fantino no tardaron en llegar al Presidente con mandato cumplido, quien casi inmediatamente se contactó con el periodista para aclararle la situación, según reflejaron en Poco correctos (El Trece) tanto la acusación del ex relator de Boca como el extenso mensaje que Fernández le envió personalmente.

La aclaración de Alberto Fernández a Alejandro Fantino, tras acusarlo de haber abandonado a Dylan

Así las cosas, el propio Alejandro Fantino compartió el mensaje aclaratorio que Alberto Fernández le hizo llegar vía WhatsApp tras la versión de que abandonaría a Dylan cuando viaje a la madre patria desde Multiverso Fantino.

Allí, el ex mandatario le aseguró al conductor que se trataba de una "fake news", asegurándole que Dylan sigue y seguirá a su lado cuando deje el país.

"He leído que decís que soy una mala persona porque abandoné a mis perros. Yo no sé si te darás cuenta el daño que se causa diciendo ese tipo de cosas. En primer lugar, yo no abandoné a mis perros. Dylan sigue conmigo en Puerto Madero y estoy organizando todo para llevarlo conmigo cuando viaje", leyó el periodista como comienzo de la aclaración que Fernández le hizo llegar.

Y continuó leyendo: "Prócer (que tenía un problema de convivencia con Dylan de tal magnitud que nunca podían estar juntos porque peleaban por ver quién era el jefe) va a quedar con el hijo del Profesor Romero que es uno de los veterinarios que siempre lo atendió".

"Y finalmente Blue se queda con la señora que trabaja en casa hace más de veinte años. Yo no abandoné a mis perros", concluyó el mensaje preguntándole a Fantino si tiene animales, a lo que le respondió lisa y llanamente: "De donde yo vengo, si tenés tres perros, se van los tres perros con vos".