Alejandro Stoessel habló por primera vez del romance de Tini con Rodrigo de Paul. 

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.jpg Tini Stoessel comenzó a salir con el futbolista Rodrigo de Paul, cuando él aún no se había separado de la madre de sus hijos, Camila Homs. Hace unas horas, su papá Alejandro Stoessel, aprobó públicamente la relación.

Así fue que en medio de la gira latinoamericana que viene llevando adelante la ex Violetta ni bien pisó suelo ecuatoriano, ella y su padre fueron abordados por el programa De Boca en Boca. Allí por supuesto salió el tema de si está enamorada, donde aprovechó para aclararlo de una vez por todas. “Estoy enamorada. Cómo me descansaron con esa respuesta. Sí, estoy re bien. Para mí no había sido tan grave y sí, estoy enamorada para la tranquilidad de toda la gente y estoy feliz”, disparó con su habitual simpatía.

Pero rápida de reflejos, la periodista ecuatoriana miró a Alejandro Stoessel, que estaba junto a su hija, le apuntó el micrófono y le disparó sin filtro: "Y el papá ¿es celoso cuando la nena está enamorada?, a lo que el ex VideoMatch políticamente correcto declaró "Yo estoy contento cuando ella está feliz. Y ahora que la veo enamorada, más". Por último, ante la repregunta de "Si está de acuerdo con el yerno", Stoessel se limitó a responder entre risas nerviosas: "Absolutamente de acuerdo".

Embed

El giro de 180 grados de Tini Stoessel con su novio, Rodrigo de Paul

Tantas críticas y comentarios de todo tipo generaron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul con su escandaloso romance en plena ruptura del futbolista con la madre de sus hijos entre fines de 2021 y comienzos de este 2022, que todos creyeron que el enamoramiento entre ambos era fulminante y profundo. Y sus constantes escapadas mieleras así parecían demostrarlo. Hasta que hace unos días, cuando a la ex Violetta le preguntaron si estaba enamorada ella titubeó y sorprendió con su respuesta.

"¡Qué palabra! Estoy muy bien, contenta, disfrutando, a Rodrigo lo quiero con todo mi corazón, justo vengo de Madrid, estuve unos días allá, estoy re contenta y Rodri es lo máximo. Le está yendo increíble en todo lo que hace y nos acompañamos muy bien", alcanzó a contestar Tini Stoessel en la previa de los premios Gardel a la música.

Así, tras el evento de la industria de la música, la hija de Alejandro Stoessel hizo un posteo desde sus redes sociales agradeciendo tanto a la organización de los premios como a David Lebón por compartir juntos una canción durante la noche, como a María Becerra con quien ganó una estatuilla por el tema que grabaron juntas. Fue entonces cuando desde España Rodrigo de Paul se hizo ver a través de un romántico mensaje de felicitación a su chica, a pesar del desaire público. "Brillás, felicitaciones mi amor" fue el concreto mensaje del futbolista a Tini.

Tini Stoessel posteo mensaje de Paul.jpeg

Y cuando comenzaron a circular por estas horas fuertes rumores de crisis y hasta posible ruptura de los tortolitos, Tini Stoessel desde Colombia -donde el jueves se presentó en el Estadio Arena de Bogotá- salió al cruce para acallar a todos con una escueta pero contundente respuesta al mensajito público de su pareja. "Gracias mi vida teammoooo" tecleó la cantante desde su celular, dejando en claro que la relación sigue adelante y viento en popa.