El picante guiño de Julieta Poggio a Wanda Nara que recordó a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Por eso, escuchar a Poggio repetir aquella frase frente a la propia Wanda tuvo un condimento especial. Y la conductora entendió perfectamente el chiste: lejos de incomodarse, reaccionó entre risas y complicidad ante la ocurrencia de la participante.

La elección de Poggio también resulta llamativa por otro motivo. La joven quedó vinculada durante su paso por Gran Hermano con Marcos Ginocchio, con quien posteriormente confirmó que había tenido un romance. Tiempo después, el ganador del reality fue relacionado con Suárez, aunque tanto él como la actriz definieron su vínculo como una amistad.

Cómo fue el insólito blooper de Julieta Poggio en Popstars que dejó totalmente descolocada a Sofía Gonet

El react de Popstars volvió a convertirse en escenario de un momento tan inesperado como divertido y tuvo a Julieta Poggio en el centro de la escena. Durante una de las emisiones del reality musical, la influencer protagonizó una confusión que rápidamente llamó la atención de los espectadores y provocó más de una carcajada.

La situación se dio con la llegada de Marcela Morelo al programa. Apenas apareció en pantalla, Sofía Gonet no pudo contener su emoción y reaccionó de inmediato al reconocerla: "¡Está ahí Marcela!".

Sin embargo, el comentario tomó por sorpresa a Poggio, que no logró identificar a quién se refería su compañera. "¿Qué Marcela?", le preguntó, completamente desconcertada. Entre risas, Gonet le explicó el motivo de su entusiasmo y despejó cualquier duda: "La que canta la canción. Marcela Morelo".

A continuación, La Reini hizo una reflexión que sumó aún más humor al intercambio: "A todo esto, las chicas no la deben conocer. Yo no sé si la están sacando en este momento".

Lejos de sentirse incómoda, la ex participante de Gran Hermano recogió el guante y admitió con sinceridad que ella misma había atravesado una situación parecida. "Creo que no. Bueno, a mí me pasó también. Diosa Marcela Morelo igual", dijo Poggio.