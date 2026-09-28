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El picante guiño de Julieta Poggio a Wanda Nara que recordó a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Julieta Poggio tuvo un particular intercambio con Wanda Nara durante su presentación y una frase despertó una inesperada referencia a la China Suárez.

28 sept 2026, 23:11
wanda nara, china suarez, julieta poggio
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El regreso de MasterChef Celebrity (Telefe) ya dejó uno de esos momentos que rápidamente encuentran eco en las redes. En el primer capítulo de la nueva temporada, Wanda Nara recibió a los 24 participantes del reality y, cuando llegó el turno de Julieta Poggio, la influencer decidió entrar al estudio con una frase que tenía un destinatario muy claro: la conductora.

“¡Juli Poggio, otra amiga nuestra!”, la presentó Wanda, con una sonrisa cómplice. La respuesta de la ex Gran Hermano no tardó en llegar y sorprendió por el guiño que escondía. “¡Hola, Wanda! ¡Me mueroooo!”, lanzó Juli, entusiasmada.

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La frase no fue elegida al azar. Los seguidores del mundo del espectáculo reconocieron inmediatamente la referencia a uno de los saludos más recordados de la China Suárez a Wanda Nara, cuando ambas todavía tenían un vínculo cercano y nadie imaginaba el escándalo que años después iba a ponerlas en veredas completamente opuestas.

En aquel momento, la China había hecho un vivo de Instagram y cuando vio a Wanda conectada la saludó de manera efusiva. El gesto quedó archivado en las redes y volvió a circular con fuerza cuando estalló el Wandagate, ya que por entonces se conocieron los mensajes que la actriz había intercambiado con Mauro Icardi.

Por eso, escuchar a Poggio repetir aquella frase frente a la propia Wanda tuvo un condimento especial. Y la conductora entendió perfectamente el chiste: lejos de incomodarse, reaccionó entre risas y complicidad ante la ocurrencia de la participante.

La elección de Poggio también resulta llamativa por otro motivo. La joven quedó vinculada durante su paso por Gran Hermano con Marcos Ginocchio, con quien posteriormente confirmó que había tenido un romance. Tiempo después, el ganador del reality fue relacionado con Suárez, aunque tanto él como la actriz definieron su vínculo como una amistad.

Cómo fue el insólito blooper de Julieta Poggio en Popstars que dejó totalmente descolocada a Sofía Gonet

El react de Popstars volvió a convertirse en escenario de un momento tan inesperado como divertido y tuvo a Julieta Poggio en el centro de la escena. Durante una de las emisiones del reality musical, la influencer protagonizó una confusión que rápidamente llamó la atención de los espectadores y provocó más de una carcajada.

La situación se dio con la llegada de Marcela Morelo al programa. Apenas apareció en pantalla, Sofía Gonet no pudo contener su emoción y reaccionó de inmediato al reconocerla: "¡Está ahí Marcela!".

Sin embargo, el comentario tomó por sorpresa a Poggio, que no logró identificar a quién se refería su compañera. "¿Qué Marcela?", le preguntó, completamente desconcertada. Entre risas, Gonet le explicó el motivo de su entusiasmo y despejó cualquier duda: "La que canta la canción. Marcela Morelo".

A continuación, La Reini hizo una reflexión que sumó aún más humor al intercambio: "A todo esto, las chicas no la deben conocer. Yo no sé si la están sacando en este momento".

Lejos de sentirse incómoda, la ex participante de Gran Hermano recogió el guante y admitió con sinceridad que ella misma había atravesado una situación parecida. "Creo que no. Bueno, a mí me pasó también. Diosa Marcela Morelo igual", dijo Poggio.

     

 

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