Alerta por la salud de Chano Charpentier: Sus fanáticos comenzaron a preocuparse durante un show

“Lamentable, como muchas veces usan a los artistas, sabiendo que no están en condiciones de cantar los obligan a subir igual al escenario. Lo único que les importa es la recaudación y compromisos pendientes. ¡Una lástima! Una vez más se repite la misma historia”, añadió otro seguidor.

“¿Nadie se dio cuenta de que Chano no podía hacer un recital en ese estado. Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show”, dijo una más.

“Salió de alta demasiado rápido. Yo lo vi en el Luna Park y estaba feliz... Creo que la banda hace lo que puede. El manager es el que lo expone. La adicción es una enfermedad. Y gracias también a la Ley de Salud Mental, que permite que, si no te querés tratar, no te trates”, analizó otra de ellas.

“Estuve y me partió el corazón verlo así. Entiendo el aliento del público pero también siento que este tipo de cosas no están buenas para seguir aplaudiéndolo. Repito. Entiendo el aliento, pero creo que ya no se si es por ahí. No está bien”, expresó otra de sus fans.

Embed

La salud de Chano tras sufrir un brote psicótico

Cabe destacar que el músico estuvo internado a mediados del 2021 después de sufrir un brote psicótico debido al consumo de drogas. Cuando intervino la Policía en su ataque, un efectivo le disparó en el abdomen y lo internaron por un cuadro grave: quedó hospitalizado y al borde de la muerte.

"Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias, y no me acuerdo nada. Te juro que iba a comprar sustancias llorando y no podía parar”, destacó tiempo después el cantante en el programa de Juana Viale.

Y añadió: “Mi mamá quería internarme y yo no estaba de acuerdo. Y al otro día, hizo lo mismo. Yo no quería, pero después de eso no me acuerdo más, estaba en una especie de blackout”.

La realidad es que después de ser dado de alta en el hospital, el cantante fue trasladado a una clínica psiquiátrica, donde se fue rehabilitando de su adicción a las drogas. Su rápida recuperación llamó la atención a fines del año pasado, cuando anunció una serie de shows en el Luna Park.

“Gracias a Dios por resucitarme y gracias a la vida por dejar entrar mi música en ustedes. Una hermosa forma de eternidad. Feliz año para todos”, reveló en Twitter apenas comenzado el año 2022.