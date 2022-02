Las fotos de Natalie Pérez y Chano después de los rumores de romance

Embed

Y aclaró con respecto a la frase “No soy segunda opción” que se leía en su remera: “¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”.

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, remarcó Natalie Pérez.

“Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar. Que tengan lindo domingo, les mando un abrazo muy grande. Todo lo que dicen los periodistas es mentira”, cerró categórica en esa oportunidad.

El encuentro musical de Natalie Pérez y Chano

Lo cierto es que desde las redes, Natalie Pérez y Chano sorprendieron al encontrarse y dar un anuncio en conjunto: el estreno de la canción "El himno de nosotros". "Canción que llenó de amor y de luz como nadie podría haber hecho", expresó el ex Tan Biónica en su posteo junto a las imágenes junto a su colega. El corte musical se estrena este mismo jueves por la noche.

