Alex Caniggia mostró sus fotos más íntimas frente al espejo: "El calor que manejo"

alex caniggia desnudo selfie

Hace pocas horas, Alex Caniggia había confirmado su reconciliación con Charlotte con una serie de imágenes juntos, luego de estar enfrentados por Melody Luz, cuando el mediático se puso en favor de su pareja.

"Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos para siempre. Te amo sis", expresó a corazón abierto sellando la reconciliación con su hermana.

Charlotte Caniggia estuvo por su parte invitada en el stream de Qué tupé (El Trece) y allí confirmó que en los últimos días tuvo un importante acercamiento con su hermano tras varios meses de pelea.

“Hoy ya estamos mejor, por suerte. Tuvimos muchos encuentros durante la grabación, te voy a ser sincera, pero creo que un hermano siempre va a ser un hermano”, se sinceró la mediática sobre el reencuentro televisivo con su hermano.

Y agregó sobre esa convivencia en China donde grabaron juntos el programa Por el mundo (Telefe) y venían sin verse hace tiempo: “Los primeros días fueron medio heavys, pero después ya pudimos hablar como adultos y arreglarnos. Ya estamos rebien me pone re contenta".

Yanina Latorre apuntó furiosa contra Mariana Nannis y Charlotte Caniggia: "Soy mucho más que una cartera de marca"

Tras las picantes declaraciones de Charlotte Caniggia hablando de la rivalidad entre Yanina Latorre y su madre, Mariana Nannis, la conductora de Sálvese Quien Pueda les respondió a las dos al aire de manera directa.

La animadora en primer lugar dejó en claro que la melliza le cae muy bien a pesar de sus dichos. Pero a partir de allí disparó picantísima contra Mariana Nannis. "Tu vieja es una hueca", aseguró de movida.

Sobre la supuesta anécdota que había contado Charlotte Caniggia, Yanina explicó que jamás le interesó salir en las portadas de las revistas y señaló que aquella época a la que la melliza hizo referencia, por entonces sólo era la esposa rubia de Belgrano de Diego Latorre. Fue allí que dejó en claro:"Nunca pedí ni negocié una tapa, no lo hago hoy".

Ya refiriéndose directamente a la ex de Claudio Paul Caniggia, Yanina Latorre fue contundente al responderle a su hija: "Lo único que tiene para mostrar tu mamá son fotos de ropa vieja y cosas caras que le quedaron. Yo soy mucho más que una cuenta de banco o una cartera de marca".

"Tu mamá es camarera en Marbella, que no está mal. Lo niega, se esconde y está ofendida conmigo por eso. Cuando Diego y Claudio jugaban, Mariana se bañaba en agua mineral y se reía de los pobres. Si Caniggia jugaba en Boca, ella festejaba los goles de River. Era una gran provocadora", siguió picante.

"¿Qué envidio de tu mamá? ¿Que se casó con un tipo que tenía plata? Me encanta mi vida, mi trayectoria y no necesito una tapa de revista para ser alguien. Mariana nos dejó a las mujeres de los futbolistas como si fuéramos estúpidas y huecas a las que solo les importa la plata", concluyó la conductora su tajante respuesta.