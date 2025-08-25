Alex Caniggia y su hermana Charlotte reconciliados tras la feroz pelea: "Volvemos a..."

alex caniggia charlotte posteo reconciliacion

"Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos para siempre. Te amo sis", expresó El Emperador a corazón abierto sellando la reconciliación con su hermana.

Cabe recodar que la semana pasada, Charlotte Caniggia estuvo invitada en el stream de Qué tupé (El Trece) y allí confirmó que en los últimos días tuvo un importante acercamiento con su hermano tras varios meses de pelea.

“Hoy ya estamos mejor, por suerte. Tuvimos muchos encuentros durante la grabación, te voy a ser sincera, pero creo que un hermano siempre va a ser un hermano”, se sinceró la mediática sobre el reencuentro televisivo con su hermano.

Y agregó sobre esa convivencia en China: “Los primeros días fueron medio heavys, pero después ya pudimos hablar como adultos y arreglarnos. Ya estamos rebien me pone re contenta".

Embed

Melody Luz explicó las razones de su feroz pelea con Charlotte Caniggia y Mariana Nannis

"Con Mariana Nannis no hay vínculo. No, nada. Todo lo público que se sabe. No avanzó ni retrocedió nada. No la conoce a su nieta. Nunca la vio. Nunca nada", dijo Melody Luz en charla con Pronto sobre su enfrentamiento con Mariana Nannis y Charlotte Caniggia, la familia de su pareja Alex Caniggia.

"A mí me lo preguntan mucho y de mi parte, no porque ella me ha tratado de cosas horribles y me ha dicho cosas espantosas. Entonces, corriéndome de que sea su abuela, digo que a mí no me interesaría que mi hija se relacione con una persona que trata tan mal a su mamá", siguió.

"Pero, bueno, es la abuela por parte del padre y el día que el padre lo quiera se va a relacionar y si todavía no quiere no lo hará. Pero no es mi responsabilidad. No tengo dudas de que la quiere a Venezia y mi hija cada vez que ve una foto de la tía la nombra y supongo que la extraña. Pero en el medio hay cosas complicadas", remarcó la bailarina sobre la posbilidad de una tregua con su suegra luego de todas las cosas que se dijeron.

"El alejamiento se dio porque dijo cosas también muy feas para conmigo, innecesarias y a Alex no le gustó nada y decidió no tener más contacto con ella", enfatizó la madre de Venezia sobre el quiebre del vínculo con Charlotte.

Consutada sobre si Charlotte intentó disculparse con ella, la bailarina comentó: "Creo que no. Es una pena igual todo. No es que yo le digo a él: ´No le hables o bloqueala´. No, nada que ver. A mí me sorprendió cuando me dijo que la había bloqueado; no me lo esperaba. Es una familia tan conflictiva que algo más o algo menos que me digan o que me ataquen a mí, no me asusta ni me sorprende".

"Siento que no me lo merezco porque yo jamás traté así a nadie. Ni a Charlotte ni a Mariana les dije cosas tan hirientes y tan feas como me dijeron a mí. Pero lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan", cerró Melody Luz.