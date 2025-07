Alex Caniggia mostró una contundente foto en medio de su pelea con Mariana Nannis: "Familia"

Claro que eso no fue todo. Porque en un segundo posteo el hermano de Charlotte Caniggia remarcó aún más sus sentimientos y cuánto le importan las relaciones familiares. Allí se lo ve junto a Melody abrazando y besando a Venezia recién nacida. “La familia, lo más importante. Cuídenla”, escribió entonces con letra bien grande para que quede claro el mensaje. Y más abajo sumó concreto: “Nosotros tres y nadie más. Las amo, mujeres de mi vida. Mi mujer me enseñó lo que es el amor, mi hija me enseñó lo que es vivir por alguien más. Juntas, me dieron alas”.

De esta manera, muchos usuarios interpretaron estos mensajes como una clara respuesta a Nannis, quien recientemente criticó públicamente la forma de vestir de la niña, generando la inmediata reacción de Alex que no dudó en defender a su hija y a su mujer de los despectivos conceptos de la exmujer de Claudio Paul Caniggia.

IG Alex Caniggia - lo más importante es la familia

El letal descargo de Alex Caniggia contra Mariana Nannis tras las imperdonables críticas hacia Venezia

Efectivamente, unos días atrás Alex Caniggia había hecho un tajante descargo contra su madre, Mariana Nannis, desde su cuenta de Instagram. “Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin conocerla, directamente no merece ni siquiera ser llamada abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro”, disparó más sincero que nunca.

Claramente movilizado, también se preguntó “¿qué clase de persona rechaza su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia”.

Embed

Al tiempo que concluyó angustiado: “Una abuela así no solo lastima, arrastra con ella una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor. Que quien rechaza a una nieta por su ropa en realidad está mostrando su pobreza en el alma, su vacío. Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel. Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo”.

De esta manera, Alex Caniggia optó entonces por enfocar su atención y concentrar todas sus energía en su presente junto a Melody Luz y su pequeña hija, que son quienes hoy conforman su verdadera familia luego de la breve, pero profunda, crisis que logran sortear un par de meses atrás.